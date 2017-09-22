Kalkınma Bakanı Elvan: Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde büyüyecek

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme sergileyeceğini belirterek, “Yıl geneline baktığımızda da yine yüzde 5’in üzerinde bir performansı yakalayacağımıza inanıyorum.” dedi.

Bakan Elvan, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen Platin İş Kitapları Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2002 yılından bu yana sergilediği performansla tüm dünyaya ekonomisinin sağlam temeller üzerine oturduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin son 15 yılda değişik zamanlarda iç ve dış ekonomik şoklarla karşı karşıya kaldığını aktaran Elvan, ancak ülkenin bunların hepsinden başarıyla çıktığı bir kalkınmaya sahip olduğunu dile getirdi.

Elvan, şunları kaydetti:

“Sadece son 4 yıla bakarsak, 17-25 Aralık darbe girişimi, Rusya krizi, terör olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Dünya ekonomisinde de 2017’ye kadar bir daralma gördük ve finansal koşulların daha da güçleştiği bir süreç yaşadık. Ardından hain 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ancak buna rağmen Türkiye ekonomisi inanılmaz bir performans sergiledi. 2013-2016 döneminde Türkiye yılda ortalama yüzde 5,7’lik büyüme gösterdi ki 2016 bizim için sıra dışı bir yıldı. Böyle bir darbe girişimini başka bir ülke yaşasaydı ekonomisi herhalde allak bullak olurdu. Biz 2016 yılında bir taraftan hükümetimizin, diğer taraftan Merkez Bankamızın aldığı tedbirlerle yüzde 3,2’lik bir büyüme performansı gösterdik.

Ancak bu bizim için yeterli değildi. Ekonomimizin daha da canlandırılması gerekiyordu. Hükümetimiz buna yönelik çok sayıda tedbirler aldı. Başta Kredi Garanti Fonu uygulamaları olmak üzere istihdam ve diğer birçok alanda tedbirleri uygulamaya koyduk ve 2017’nin ilk yarısında yüzde 5,2’lik büyüme performansı gerçekleştirdik. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,2, ikinci çeyrekte de yüzde 5,1 büyüme sergiledik. Şu an itibarıyla öncü göstergelere baktığımızda da onca sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin iyi yolda olduğunu görüyoruz. Ekonomimiz oldukça sağlam temellere oturuyor ve kararlı bir şekilde ilerliyoruz."

Bakan Elvan, “2017’nin üçüncü çeyreğinde ise inşallah yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme sergileyeceğiz. Yıl geneline baktığımızda da yine yüzde 5’in üzerinde bir performansı yakalayacağımıza inanıyorum.” dedi.

"Yatırımcılarımızı yatırım yapmaya davet ediyorum"

Son birkaç yılda yatırımcıların yatırımlarını ertelemek istediklerini ve şu anda yatırım yapma eğiliminde olmadıklarını gördüklerini aktaran Elvan, “Her ne kadar en son aldığımız rakamlar bizi umutlandırsa da son birkaç yılın rakamlarına bakıldığında büyümede yeni yatırımların oranının düşük olduğunu görüyoruz. Bu kadar sağlam temeller üzerine oturmuş bir Türkiye’de yatırımcılarımızı yatırım yapmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Enflasyonda özellikle 2016'nın son aylarında ve 2017’nin başında yaşanan kur şokundan kaynaklanan bir artış olduğunu belirten Elvan, “Diğer taraftan işlenmemiş gıda ürünlerinde yine bir artış söz konusuydu. Bu iki ana unsurdan kaynaklanan bir artış söz konusu oldu. Ancak önümüzdeki aylarda enflasyonu yine aşağı yönlü olarak göreceğiz. 2018’in ilk 2 ayında yüzde 7’ler mertebesine kadar ineceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.