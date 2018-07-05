Kamu bankalarından ‘ortak ATM’ hamlesi

Kamu bankaları ortak ATM kullanımında ekstra ücret almayacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Müşterileri imzalanan protokol ile bu bankaların tüm ATM’lerini işlem limitleri dâhilinde hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek. Para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama, kredi kar tı borç ödeme gibi işlemler bu 5 bankada ücretsiz olacak. Bankalardan ortak yapılan açıklamada “Banka müşterilerinin başka bir banka ATM’sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan ‘Ortak ATM Sistemi’ Bankalar arası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanmaktadır. Mevcut sistemde, bir başka banka ATM’sini kullanan müşteri alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödemektedir. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açmaktadır” dedi.

MALİYETLER DÜŞECEK

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu ortaklık milli sermayenin ülkemiz sınırları içinde kalması, sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından da büyük öneme sahiptir. Bu iş birlikteliğinin birlikte atacağımız diğer adımlara örnek teşkil etmesini ve müşterilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise “Bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran Ortak ATM uygulaması ile vatandaşlarımız artık daha fazla kanaldan ücretsiz bir şekilde yararlanacak. Bankaların ATM kaynaklı katlandığı maliyetlerde bir düşüş beklerken, hizmet standartlarında belirgin bir artışın olacağını bekliyorum” diye konuştu. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş şu açıklamayı yaptı: “15 bin noktadan müşterilere ücretsiz işlem yapma imkanı sunan bir sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bankacılık işlemleri açısından müşterilerimize ciddi bir kolaylık getiriyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız. Kamu bankalarının farklı alanlarda yapacakları yeni işbirlikleri ile de bu katkı sürecek.”