Kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce taşeron işçi kadroya kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta verdiği müjdeyle başlayan kadroya geçiş serüveni, Olağanüstü Hal kapsamında, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyet kazandı.

Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 11 Ocak'ta sona erdi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başvuruların incelenmesi ve hak sahiplerinin ilanı için 40 günlük süre tanındı.

Sınavda en az 50 alanlar başarılı sayıldı

Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta itirazlar incelenerek, kesin listenin ilan edildi. Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı.

Çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılan yazılı ya da sözlü sınavlarda, 100 puan üzerinden en az 50 alanlar başarılı sayıldı.

Sınav sonuçlarına itirazlar, 23-26 Mart'ta alındı ve 27-31 Mart'ta itiraz incelenerek kesin liste ilan edildi.

Tüm bu aşamaların ardından, taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç bugün itibariyle tamamlandı.

3 aylık süreci başarıyla tamamlayan, kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, topluca kadro güvencesine kavuşmuş oldu.

Kamuda kaç kişinin kadroya geçtiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.