Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 17 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 7 Aralık'ta yapılacak.
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