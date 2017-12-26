Kamuda 110 bin personel hangi birimlere alınacak? Başbakan Binali Yıldırım'ın 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Diyanet’e alınacak 9 bin 500 personelin kadrolarını açıkladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yapan Bozdağ şunları kaydetti: “Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur’an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun.”