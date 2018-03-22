Kamuda görevde olan 30 bin kişi sınavsız kadroya alınacak

Yıllardır süren kıdem tazminatı sorunları çözülecek. 4C'lilerin, kurumlarındaki pozisyonlarının belirlenip, kadroya geçiş işlemi için Bakanlar Kurulu kararı bekleniyor. Geçiş sırasında herhangi bir başvuruya gerek olmayacak bu çalışanlar için sınav da yapılmayacak. Aynı kurumda, aynı görevi yapacaklar. Özelleştirme nedeniyle geçici personel statüsüyle çalışanlar, emekliliği gelene kadar 4B statüsünde çalışmaya devam edecek. Geçici personel olarak atama süreci devam edenler de kadroya alınacak. Kısmi süreli veya saat hesabı üzerinden çalışanların ise kadroya geçiş hakkı olmayacak.

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