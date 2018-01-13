Kamuda ücret dengesizliği bitiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yaptığı "kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısının ardından düğmeye basıldı. Kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı ücret sisteminin dünya örnekleri incelenerek yeni bir model ortaya konulacak. Birinci adımda hem görev ücreti hem de emekli maaşlarını belirleyen ek gösterge cetvelinde genel bir düzenleme yapılırken personel rejiminde köklü değişiklikler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin en geç 2019'da kurulacağını açıkladı. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge, tazminat sistemi de tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirilecek.

PERSONELDEN DÜŞÜK ÜCRET

Kaymakam örneğinde olduğu gibi birçok kurumda daire başkanı, müdür, şube müdürü altlarında görev yapan personelden daha düşük ücret alıyor. Bu ek gösterge rakamlarının düşük olmasından kaynaklanıyor.

Kamuda personel rejiminin yeniden düzenlenmesini öngören çalışma kapsamında, ön plana çıkan başlıklar şöyle:

ÇALIŞAN LEHİNE OLACAK

Her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirilecek.

HEM İŞ HEM HİYERARŞİ

Kurumların hizmet gerekleri, unvan, hiyerarşi, iş yükü dikkate alınarak bir yıllık değerlendirme dönemleri belirlenecek.

PERFORMANSA BAKILACAK

Değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Kamu çalışanlarının hedefleri, görevleri, yetkinlikleri dikkate alınarak, vatandaşın memnuniyeti de dikkate alınacak.

EK GÖSTERGEYE DÜZENLEME

Ek gösterge sisteminde eğitim, unvan dikkate alınarak kurumlar arasında denge sağlanacak. Yönetici kadrolarında görev yapanlar hakkında geçerli olan ek gösterge rakamları da düzeltilerek, hiyerarşiye uygun hale getirilecek.

EMEKLİLİKTE MAAŞ DÜŞMEYECEK

Kaymakam örneğinde olduğu gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak, emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek.

KAMUYA 180 BİN PERSONEL

Ücret sisteminin değişmesi öngörülürken temel, görev ve başarı ücreti gibi seçenekler de değerlendirilecek. Öte yandan bu yıl kamuya çeşitli statü ve unvanlarda yaklaşık 180 bin personel alınacak. 2018'de KPSS'ye de rekor başvuru bekleniyor. İŞKUR, KPSS sonuçlarına göre alım yapacak.

(Sabah)