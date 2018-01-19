Kamudan enerji ve madenciliğe 8,5 milyar lira kaynak

Kamunun enerji ve madencilik sektörleri için ayırdığı toplam yatırım tutarı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 artışla, 8 milyar 512 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin, 2018 yılı Yatırım Programı'ndan derlediği verilere göre, bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımlarının 5 milyar 706 milyon 217 bin lirası enerji sektöründeki 155 projeye, 2 milyar 805 milyon 790 bin lirası ise madencilikteki 58 projeye ayrıldı.

Enerji yatırımlarında en fazla payın sahibi Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) oldu. Kuruma, devam eden ve bu yıl başlanacak projeler için toplam 2 milyar 850 milyon lira yatırım bütçesi tahsis edildi.

En çok pay TEİAŞ'tan sonra DSİ'nin

TEİAŞ'a sağlanan bu rakam içinde yeni projelere ayrılan pay 129 milyon 655 bin lira olurken, kurum toplamda 97 proje yürütecek.

TEİAŞ'ın ardından enerjide kamu yatırımlarından en fazla payı alan ikinci kuruluş ise 12 projeyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) oldu. DSİ'ye toplam 1 milyar 603 milyon lira kaynak ayrıldı.

Enerji yatırımlarına ayrılan kaynaktan en fazla payı alan üçüncü kuruluş ise Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) oldu. EÜAŞ'ın 15 projesi için toplam 1 milyar lira kaynak tahsis edildi.

Madencilikte en fazla kaynak TPAO'ya

Madencilik sektöründe en fazla kaynak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ayrıldı. Kuruma, 2018'de devam eden ve yeni başlanacak projeleri için 1 milyar 599 milyon 616 bin lira yatırım bütçesi ayrılması kararlaştırıldı.

Toplamda 13 proje yürütecek TPAO'ya sağlanan kaynak içinde, yeni projeler için ayrılan pay 1 milyar 168 milyon 313 bin lira oldu.

Madencilikte kamu yatırımlarından en fazla payı alan ikinci kuruluş, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) oldu. Kuruma, yürüteceği 7 proje için 450 milyon 706 bin lira tahsis edildi.

MTA'nın ardından madencilikte kamu yatırımlarından en fazla pay ayrılan üçüncü kuruluş ise yine EÜAŞ oldu. Kuruma, bu alandaki 11 proje için ayrılan toplam kaynak 240 milyon 380 bin lira olarak belirlendi.

Geçen yılki yatırım programında, enerji ve maden sektörlerine ayrılan kaynak tutarı toplam 6 milyar 799 milyon 67 bin lira düzeyindeydi.