"Kamuoyu yanlış yönlendiriliyor"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, “IPARD-I Programı 15 çağrı boyunca yaklaşık 16 bin proje alınmışken IPARD-II Programı'nın sadece ilk çağrısında kurumumuza yaklaşık 9 bin proje sunulmuştur” dedi. Antalyalı, yaptığı açıklamada, son günlerde, çeşitli ortamlarda kurumlarıyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amaçlayan asılsız ve gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaşıldığını belirterek, vatandaşların doğru bilgilere kurumun web sitesinden ulaşabileceğini ifade etti.

Bütçe sınırı nedeniyle ilk defa sıralama kriteri uygulanmakla birlikte başvuru yoğunluğuna rağmen projelerin kontrollerinin tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Antalyalı, şunları söyledi: "Özellikle 101 ve 103 kapsamında sunulan proje dosyalarının tüm kontrol aşamaları tamamlanmış olup 302 projeleri ile ilgili olarak, il koordinatörlüklerimizdeki iş ve işlemlerin tümü sonlandırılmış, merkez proje kontrol süreçlerinin son aşamasına geçilmiştir. Sözleşme imzalanması uygun bulunan projelerle ilgili bilgilendirme en kısa sürede yapılarak, bütçenin elverdiği ölçüde proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanacaktır. AB tarafından taahhüt edilen hibe fonlarının serbest bırakılması için ülkemiz ve AB tarafınca IPARD-II Finansal Anlaşmanın karşılıklı imzalanması gerekmektedir. K

onuyla ilgili olarak kurumumuzca tüm gereklilikler yerine getirilmiş ve anlaşma hükümlerine ilişkin her iki tarafça da mutabakat sağlanmıştır. Bakanlar Kurulu onayını müteakip, IPARD-II kapsamında uygun bulunan proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanacak ve yatırımlara başlanabilecektir." 2018 yılı sonuna kadar projelere ilişkin hibe ödemeleri gerçekleştirileceğini belirterek, onaylanan projeler açısından herhangi bir risk bulunmadığını ifade eden Antalyalı, IPARD I ve IPARD II hakkındaki yukarıda belirtilen bilgilerin ilgili tüm taraflarca paylaştığını bildirerek, kurum tarafından yapılmayan açıklamalar ile gerçek dışı ve iyi niyetli olmayan görüşlere itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.