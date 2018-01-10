Kamuya ücret dengesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağını söyledi. ‘Kaymakamlar Toplantısı’na katılan Erdoğan 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla üçüncü kez kaymakamlarla bir araya geldiklerini anımsatarak, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere görevleri başında hayatlarını kaybeden tüm kaymakamlara Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan,”Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzende yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konudaki azami dikkati gösterdiklerini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım da oluyor. Her şikayet, doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette yok ama haklı şikayetleri tespit edersek, gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz. Bunun da bilinmesini isterim” dedi.

İlçelerinde devletin en üst düzey temsilcisi olarak görev yapan kaymakamların buna uygun özlük hakları olmasının tabii olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir özeleştiri olarak şunu ifade etmek istiyorum. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bizim hükümetlerimiz döneminde de maalesef kulisi, lobisi güçlü olan, sesi çok çıkan kesimlerin ilave birtakım haklar aldığı, diğerlerinin bundan mahrum kaldığı olmuştur. Kaymakamlarımızın da bu bakımdan bir mahzunlukları olduğunu biliyorum. Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak, tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019’da kurulacağına inanıyorum.”

VEFA BORCU ÖDENECEK

Erdoğan, “Özlük haklarıyla ilgili dengesizliğin düzeltilmesi, milletimizin kaymakamlarımıza olan vefa borcunun ödenmesine vesile teşkil edecektir. Tabi kaymakamlarımızdan da buna uygun bir gayret ortaya koymalarını doğrusu bekliyoruz” dedi.

YÜZDE 7 BÜYÜRÜZ

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7’nin üzerinde büyüyeceğini söyledi. Erdoğan “Ekonomi ile ilgili günümüzdeki kriterlerin kesinlikle adil olmadığı bir gerçektir. Türkiye olarak en önemli yatırımları yaptığımız, en canlı üretime sahip olduğumuz dönemlerde dahi, kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kalmış bir ülkeyiz. Büyümede 3. çeyrekte Türkiye dünyada 1 numara oldu. Yıl sonu itibarı ile yine büyümede dünyada ya 1 oluruz, ya 2, ya 3.” dedi.