Kamuya ücret dengesi müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarına ‘ücret dengesi’ müjdesi verdi. ‘Kaymakamlar Toplantısı’nda konuşan Erdoğan “Hiçbir kaymakamın, emri altında çalışandan düşük maaş alması kabul edilebilir değil. Tüm meslek grupları açısından ücret dengesinin kurulacağına inanıyorum”dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağını söyledi. ‘Kaymakamlar Toplantısı’na katılan Erdoğan 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla üçüncü kez kaymakamlarla bir araya geldiklerini anımsatarak, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere görevleri başında hayatlarını kaybeden tüm kaymakamlara Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan,”Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzende yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konudaki azami dikkati gösterdiklerini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım da oluyor. Her şikayet, doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette yok ama haklı şikayetleri tespit edersek, gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz. Bunun da bilinmesini isterim” dedi.
İlçelerinde devletin en üst düzey temsilcisi olarak görev yapan kaymakamların buna uygun özlük hakları olmasının tabii olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir özeleştiri olarak şunu ifade etmek istiyorum. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bizim hükümetlerimiz döneminde de maalesef kulisi, lobisi güçlü olan, sesi çok çıkan kesimlerin ilave birtakım haklar aldığı, diğerlerinin bundan mahrum kaldığı olmuştur. Kaymakamlarımızın da bu bakımdan bir mahzunlukları olduğunu biliyorum. Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak, tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019’da kurulacağına inanıyorum.”
VEFA BORCU ÖDENECEK
Erdoğan, “Özlük haklarıyla ilgili dengesizliğin düzeltilmesi, milletimizin kaymakamlarımıza olan vefa borcunun ödenmesine vesile teşkil edecektir. Tabi kaymakamlarımızdan da buna uygun bir gayret ortaya koymalarını doğrusu bekliyoruz” dedi.
YÜZDE 7 BÜYÜRÜZ
Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7’nin üzerinde büyüyeceğini söyledi. Erdoğan “Ekonomi ile ilgili günümüzdeki kriterlerin kesinlikle adil olmadığı bir gerçektir. Türkiye olarak en önemli yatırımları yaptığımız, en canlı üretime sahip olduğumuz dönemlerde dahi, kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kalmış bir ülkeyiz. Büyümede 3. çeyrekte Türkiye dünyada 1 numara oldu. Yıl sonu itibarı ile yine büyümede dünyada ya 1 oluruz, ya 2, ya 3.” dedi.
Telefonunuz kapalı olmayacak
Devlette hiç kimsenin mesai mefhumunun olmayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Benim de olmaz. Biz full, full mesai. Şu tarihte başla, bu saatte bitir yok. Ne zaman burada işim biterse o zaman. Her zaman söylüyorum, telefon kapalı olmayacak. ‘Ya olur mu canım.’ Olmayacak. Ne zaman telefon açılırsa, açıldığında vali yardımcılarımızın, kaymakamın, hepsinin telefona cevap vermesi lazım. Bir gece mesela saat bir buçuk, ben bir genel başkan yardımcımı aradım. Bir konuyu öğrenmem gerekiyor. ‘Ya bir buçukta da olur mu?’ Bir buçukta eğer ben ayaktaysam, o da ayakta olsun. Sağolsun sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş oldum. Günün 24 saati, haftanın 7, yılın 365 günü hizmete hazır olmak zorundayız. Biz, bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. İki kere iki dört. Bu işin lamı cimi yok. Bu işi bitireceğiz, bu ülke 2023’de ilk 20’nin içine değil, artık ilk 10’un içine girecek.”
15 seneye 19 bin km yol sığdırdık
ERDOĞAN, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek “Mesela birisi çıkmış, ‘kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu’ diyor. Eline diline dursun ya. 20 sene önce bu yollarda acaba kamyonlar rahat hareket edebiliyor muydu? Şimdi rahat rahat yolculuğunu yapabiliyor. Yani bu yollarda araç kullanmamış olsak biz de aldanacağız ya, insaf” dedi. Ülkede, Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 kilometre yol yapıldığına değinen Erdoğan, son 15 seneye ise 19 bin kilometre yol sığdırıldığını kaydetti.
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