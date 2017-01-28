Kamyona, otobüse ucuz ve çevreci yakıt
Akaryakıt ve LPG istasyonlarına bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz ve taşımacılık sektörü için kritik öneme sahip önemli bir karara imza attı.
- Ercan Baysal
Yeni yönetmeliğe “Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisans sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) satışını, belli bir adreste kuracakları tesiste gerçekleştirebilirler.
DAHA UCUZ OLACAK
Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisans sahipleri sadece lisanslarına konu tesiste LNG satışı gerçekleştirebilir. Yurt genelinde doğal gaz satışı yapan diğer toptan satış şirketlerinin, belli bir adreste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışı yapmak istemesi halinde ayrı lisans alması zorunludur” hükmü eklendi. LNG istasyonlarının kurulması özellikle karayolu taşımacılığında büyük önem taşıyor. Çevreye dost bir yakıt olarak bilinen LNG’nin Türkiye’ye pazarında diğer yakıtlarla birlikte daha ekonomik bir fiyatla satılacağı belirtiliyor. LNG çevreye daha az yer kaplamasının yanı sıra yanma tehlikesi diğer yakıtlara göre daha az. Dünya genelinde ise ağır taşımacılıkta kullanılıyor.
ROL ALMAK İSTİYORLAR
ABD ve Kanada’da özellikle büyük tırlar tarafından kullanımı yaygın. Avrupa’da ise son dönemde nehir taşımacılığında tercih edilmeye başlandı. Okyanuslarda ise büyük filoların yüklerinin taşınmasında tercih edilen bir yakıt türü olarak biliniyor. Türkiye’nin önde gelen akaryakıt ve LPG şirketlerinin de LNG piyasasında aktif rol almak istediği belirtiliyor. Bir firma yetkilisi LNG istasyonları kurulmasının ardından piyasada var olmak isteyen şirketlerin önemli indirimlerle satış yapabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda 5 yıllık bir yol haritası hazırlandı. Önümüzdeki beş yıl içinde büyükşehirleri birbirine bağlayan ve taşımacılıkta ön plana çıkan karayollarında LNG kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.
ÇEVREYE DOST
Özellikle kamyon, tır, otobüs gibi vasıtalarda uygulama alanı olan doğalgazın sıvı formda (LNG) yakıt olarak kullanılması küçük araçlarda depolama açısından uygun olmadığı için tercih edilmiyor. Yeni düzenleme ile doğalgazın kullanım alanının yaygınlaştırılması ve CO2 salımlarının düşürülerek çevreyle dost taşımacılığın teşviki öngörülüyor. Dünyada CO2 salımlarının en büyük iki kaynağı enerji sektörü ile birlikte ulaştırma sektörü.
Fosil yakıtlar içinde en çevre dostu olan doğal gazın ulaştırma sektöründe daha fazla kullanılması ülkelerin enerji politikalarında önemli bir yer tutuyor.
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