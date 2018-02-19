Kanada´lı bankadan kripto para varlıkları için 'dijital kasa'

VersaBank´ın yeni uygulaması, dijital varlık güvenliği taleplerinin ardından ortaya çıkarken, "VersaVault" ismi verilen kasanın dijital varlıkları bilgisayar sunucularında depolayacak. Yerel medya haberlerine göre, banka tarafından işe alınan siber güvenlik uzmanı Gurpreet Sahota, kasa tasarımını denetleyecek.

VersaBank CEO´su David Taylor, uygulamanın fiyatının halen belirlenmediğini fakat VersaVault´ta varlık depolamanın pahalı olacağının altını çizdi. Taylor günümüzde kontrat, döküman veya kripto para olarak çoğu kişinin varlıklarının dijital formatta olduğunu söylerken, bankanın kasa içerisinde ne olduğu bilgisine sahip olmayacağını ve banka çalışanlarının kasaya erişimi bulunmayacağını vurguladı. Taylor "dijital kasanın" geçen ay uygulamaya konacağı duyurusunun ardından yüksek hacimli fonların, varlıklarını VersaVault´ta depolamak için istekli olduğunu belirtti.

Haberlere göre, VersaBank´ın girişimi, geçen günlerde Japonya kripto para borsası Coincheck´in bir siber hırsızlık olayından sonra 500 milyon dolar kaybetmesinin ardından, kripto para birimleri borsalarında oldukça ihtiyaç duyulan dijital güvenliğe doğru bir adım olarak görüldü.