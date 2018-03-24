Kanal İstanbul 3. Havalimanı’nı yeşillendirecek

Yaklaşık 2 ay içerisinde hem kule hem de tabliye testlerini birlikte yapacağız” dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İhlas Holding’e ziyarette bulundu. Türkiye Gazetesi’nin gündem toplantısına katılan Bakan Arslan önemli açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI İSTİYORDU

Arslan, Kanal İstanbul’dan çıkacak hafriyatın 3’üncü Havalimanı’nın yanındaki arazide yeşillendirme çalışmalarında kullanılacağını belirterek “Bu Cumhurbaşkanımızın çok istediği bir durumdu. Üst tabakada yine tarıma elverişli bir toprak çıkacaktır, o toprağı da tarım arazilerinde kullanmak üzere sevk edeceğiz. Ancak yine çok büyük bir topraktan ve çok büyük hafriyattan bahsediyoruz. Bunlarla biz adalar oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.