Kanal İstanbul için 'Katkı Payı' modeli geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesi de dahil olmak üzere büyük yatırımlarda kullanılmak üzere “katkı payı” modelinin gündemde olduğunu belirterek, “Yatırımın bir kısmını devlet yapar, kalanını özel sektör öder ya da tamamlar. Tamamı özel sektörce finanse edilemiyorsa, bu model olabilir” dedi.

Arslan, özellikle geri dönüşü 20 yılı aşan ve bu nedenle finansman bulunamayan projelerde bu modelin uygulanabileceğini belirtirken, “Projenin geri dönüşü 50 yılı buluyorsa, kamu, bu sürenin 20 yıla düşecek kısmına katkı payı sağlar” diye konuştu.

Gazetecilerle iftarda buluşan Bakan Arslan, Kanal İstanbul ve geri dönüşü uzun yıllar alan demiryolu projelerinde “katkı payı” modelinin uygulanabileceğini belirtti. Arslan, geri dönüşü 20 yılı aşan yapişlet- devret projelerinde özel sektörün uzun süreli kredi bulmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bir kısmını kamu yapıp, kalan kısmı da özel sektör yapar ya da öder” dedi.

Kanal İstanbul projesinde de yüksek rakamların söz konusu olacağına dikkat çeken Arslan, “Yapılabilirlik, işletme ve finans boyutuna bakıyoruz” diye konuştu.

“KAMU PAYI DEĞİŞEBİLİR”

Dünyada bir kısmını kamunun yaptığı modeller olduğunu kaydeden Arslan, “Geri dönüşü 40 yıl olan bir yatırımın finansman bulunması için 15-20 yıl olması gerekiyorsa, kamunun 20 yıla düşecek şekilde kalan kısmını karşılaması gerekiyor. Projenin geri dönüşü 50 yılsa, kamunun katkı payı daha fazla olmalı. Her projede bu pay farklı olur” dedi.

Bakan Arslan, “katkı payı” modelinin Kanal İstanbul projesinde kullanılabileceğini belirtti.

‘TOPLU TAŞIM AYI TERCİH ETSİNLER’

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bakım çalışmalarını anlatan Arslan, vatandaşların diğer güzergâhlara yönelmesini ya da toplu taşımayı tercih etmesini önerdi. Arslan, köprüde 26 sene sonra böyle bir çalışma yapıldığını belirterek, “Okulların açılma ve tatilcilerin dönme döneminde sıkışıklık olmasın diye bu tarihleri seçtik. 40 santimlik asfaltı söküp 25 milimetrelik taş mastik asfalt dökeceğiz. Bunun yenilenmesi tek şeritte bir günde bitiyor. 6 şeritli yolda 3 günde bitecek. İnşaatlara ‘Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz’ diye tabela koyarlar. Biz de yolculardan özür diliyoruz” dedi.

‘TAŞIMA KAVGASI VAR’

Arslan, havayolu şirketlerinin taşımacılık yapması halinde, kendi yolcularını taşıma kavgaları yaşandığını belirtti.

BAKİYESİZE CEZA HER YOLDA VAR

Avrasya Tüneli’nden geçen sürücülere 16 bin TL’yi bulan cezalar kesilmesini de değerlendiren Arslan, sadece Avrasya’da değil, tüm yollarda HGS’de yeterli bakiye yokken geçiş yapılması halinde ciddi cezaların kesilebildiğine dikkat çekti. Diğer yollarda bakiyesiz geçişlerde atılan SMS’lerin 9 Haziran itibarıyla Avrasya Tüneli’nde de atılmaya başlandığını kaydeden Arslan, “Sürücüler 6 aydır bakiyesi olmadan geçtiyse o cezalar olmuştur” dedi. Arslan, birikmiş cezalara af gelmesinin kanun değişikliği gerektirdiğini ve Bakanlar Kurulu’nun karar verebileceğini söyledi.

BAYRAMDA YOL BAKIMI YOK

Bayram için yola çıkacak vatandaşları da sabırla ve metanetle gitmeleri konusunda uyaran Arslan, “Karşıdaki sürücünün de hakkına riayet edin. Çok kaza olan noktaları İçişleri Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Onlar da ona göre kontrol yapacak. Biz de bayram süresince yol çalışması yapmayacağız ki ilave trafik oluşturmayalım” diye konuştu. Arslan, tartışma yaratan elektronik radarların yeniden düzenlenmesi konusunda İçişleri Bakanlığı ile toplantı yaptıklarını da belirterek, “Bizim, İçişleri’nin ve belediyelerin yapacağı uygulamalar var. Hem insanlar mağdur olmasın, hem de kurallara uysun. Derdimiz tuzak kurup ceza kesmek değil” dedi. (Habertürk)