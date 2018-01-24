Kanal İstanbul ile 19 ilçe adalı olacak

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından geçtiğimiz günlerde güzergahı açıklanan Kanal İstanbul ile ilgili sondaj çalışmaları tamamlandı. Sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projesi için yapılacak ihaleye geldi. İşin finansman tarafında rakamların büyüklüğünden dolayı yap-işlet-devret modeli ile kamu-özel iş birliğinin de içinde yer alacağı karma bir model oluşturulacak. İşin özel sektör tarafını sırtlanacak konsorsiyumun kimlerden oluşacağı ise ihale takviminin açıklanması ile ortaya çıkacak.

GENİŞLİĞİ 600 METRE, DERİNLİĞİ 25 METRE

Bakanın açıklaması ile kesinleşen güzergaha göre Kanal İstanbul, Marmara Denizi tarafında Küçükçekmece’den başlayıp Sazlıdere üzerinden Durusu’ya, Durusu’dan da Karadeniz’e açılmış olacak. Uzunluğu 45 km olacak kanalın genişliği ise 600 metreyi bulacak. Marmara Denizi’nden Karadeniz’e doğrudan bağlantı sağlayarak gemi trafiğine alternatif sunacak olan kanalın su derinliğinin ise 25 metre olması planlanıyor.

İKİ YENİ KENTTEN BİRİ KURULACAK

Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı iki yeni kentten biri kurulacak. 453 milyon metrekareye kurulması planlanan yeni şehrin 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturacak. Yeni şehrin en önemli aktörlerinden biri ise 76 milyon m2 alan içinde yer alacak olan 3. Havalimanı olacak.

AVRUPA YAKASI ADA OLACAK

2023 yılına kadar yapılması planlanan Kanal İstanbul’un güzergahı ile ilgili oluşturulan haritalara bakıldığında ilginç bir detay da göze çarpıyor.

Küçükçekmece’den başlayıp Durusu üzerinden Karadeniz’e bağlanan kanal ile İstanbul’a dünyanın en büyük adalarından biri de kazandırılacak. İstanbul’un Avrupa Yakası’nın çok sayıda ilçesi dört tarafı sularla çevrili kara parçasında yer almış olacak.

6 İLÇE ADA DIŞINDA KALACAK

Kanal İstanbul’un ikiye ayıracağı Avrupa Yakası’nda ada tarafında 19 ilçe yer alacak. 6 ilçe ise ada dışında kalacak. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylükdüzü ilçeleri ada içerisinde yer almazken, Arnavutköy, Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli ve Sarıyer ise ada içerisinde kalmış olacak.

1000 KM2’LİK ALANI KAPSAYACAK

Çılgın proje ile ikiye bölünecek Avrupa Yakası’nda ada dışında kalan 6 ilçenin yüz ölçümleri hesaplandığında 3 bin 562 km2 alan içinde yer alan Avrupa Yakası’nın yaklaşık 1000 km2’sinin ada içinde kaldığı görülüyor.

6 KÖPRÜ İLE ÜCRETSİZ GEÇİŞ SAĞLANACAK

Kanalın ayıracağı ilçeler ile bağlantının 6 farklı güzergaha konumlandırılacak köprüler ile sağlanması planlanıyor. Toplam maliyetinin 5 milyar lirayı bulması beklenen köprülerden geçiş ise ücretsiz olacak. Köprülerin tam olarak hangi noktalara yapılacağı ise henüz belli değil.

ABD’DEKİ KÖPRÜ ÖRNEK ALINACAK

Köprülerin yapımı kanaldan önce olacak. D100, TEM ve D20 karayolları ile de bağlantıların sağlanacağı köprülerin su seviyesinden yüksekliği Boğaz köprülerinin yüksekliğine yakın bir yükseklikte yani 60 metre olacak. Köprülerin yapımında ise Amerika'daki Kentucky Louisville Downtown Köprüsü modeli uygulanacak.

Kaynak: Yeni Şafak