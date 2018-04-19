Kanal İstanbul projesi bu yıl içinde başlıyor

İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan’da meydana gelen ve tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nı kullanılamaz hale getiren kaza, Kanal İstanbul Projesi’ni yeniden gündeme getirmişti. Kazanın ardından Boğaz’daki tehlikeli gemi trafiğine dikkat çekilirken, Kanal İstanbul’un kent için gerekliliğine vurgu yapılmıştı. Dün de Emirgan Parkı’nda İstanbul’daki başkonsolosları ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Boğaz’daki gemi kazaları ve Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.



‘GEMİLER İSTEDİĞİ ŞEKİLDE GEÇİYOR’



Boğaz’daki gemi kazaları üzerine bir soruya yanıt veren Uysal, “Boğazlar; Çanakkale, İstanbul Boğazı, Montrö Anlaşması gereği, uluslararası bir anlaşma ile kuralları belirlenmiş ve çok tarafları olan bir anlaşma. O dönemin ticari gemilerinin büyüklüğü, o şartlar düşünülerek belki kurallar konuldu. Bunu bizim değiştirme imkânımız yok. Ticari olarak geçen gemiler ‘Ben direkt geçiyorum’ dediği zaman yapılacak hiçbir şey olmadığı için kural da belirlenmiyor. Kuralları belirleyip ticari olarak bakıldığı zaman daha rasyonel işleyen bir kanal olması hem İstanbul’u hem ticaret yapan o tacirleri, gemi sahiplerini rahatlatacağını düşünüyoruz.” dedi.



‘TİCARİ GEÇİŞLERDE YENİ BİR ALTERNATİF’



Gemi kaptanının inisiyatifi yerine çok daha hızlı, pratik, ticari olarak taşımacılığı yapanlara avantajlar sunan bir geçiş programının İstanbullular adına çok daha güvenli bir ortam oluşturacağını ifade eden Uysal, “Şu olabilir; Boğazlardaki ticari geçişlerin yeniden uluslararası düzeyde tartışılması ve yeni bir alternatif üzerine çalışmak çok daha değer diye düşünüyoruz” diye konuştu. Kanal İstanbul Projesi’ne de değinen Başkan Uysal, “Yalı kazası, geminin yalıya çarpması, yeni kanal ihtiyacının ne kadar acil olduğunu gösterdi. Kanalın bu yıl içinde en azından başlayacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.



‘İSTANBUL’U KURTARMA ADINA İHTİYAÇ’



Uysal, “Çok büyük bir proje. Sadece ‘Bir kanal açalım ve gelir elde edelim’ mantığıyla değil, İstanbul’da Boğaz trafiğini yeni bir düzene sokma, İstanbul’u kurtarma adına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İstanbul’u kurtarma adına kanalın muhakkak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kanalın bu yıl içerisinde bir şekilde başlatılacağına, temelinin atılacağına veya protokolünün yapılma noktasına geldiğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı. Uysal, Romanya ve İtalya’nın teklifi üzerine, 3’üncü havalimanı açılmadan önce ilk olarak başkonsoloslar tarafından gezileceğini de sözlerine ekledi.



(Habertürk)