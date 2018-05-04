Kanal İstanbul Projesi, Güney Kore’nin gündemine oturdu

MÜSİAD Japonya Başkanı ve AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı Dr. Mahmut Münir Güzel, “Türkiye, Güney Kore’de Kore Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle zaten çok seviliyor. 2012 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’yla ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükselmişti. Türkiye’deki Çanakkale 1915 Köprüsü gibi pek çok büyük projede ortakları söz konusu. Bu projeler sayıca artacak. Bu seyahatte Cumhurbaşkanımız, Güney Kore’yi Kanal İstanbul’a davet etti. Bu davet Güney Kore basınında büyük yer buldu. Güney Kore’nin saygın gazetelerinden Korean Times manşetten verdiği haberde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-İn’in Kanal İstanbul projesine destek vermekten mutlu olacağını söylediğini yazarken, ikili iş birliğini güçlendirmek için sunulan bu fırsattan memnuniyet duyduğunun da altını çizdi” dedi.

Türkiye pazarına ara mamul ve know-how desteği

Güney Kore’de heyecan ve mutlulukla karşılanan Kanal İstanbul projesi, bölgede konuşulan tek yatırım alanı değil. MÜSİAD Japonya Başkanı, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Asya Pasifik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mahmut Münir Güzel, Türkiye’nin Asya-Pasifik Ülkeleri’nde, Afrika, Ortadoğu ve Avrasya bölgesi için bir merkez olarak konumlandırıldığını söyledi. Güzel, “Otomotiv, demir-çelik, elektronik, gemi inşası gibi sektörlerde Güney Kore’nin küresel avantajı bulunmaktadır. Türkiye’de yerel üretimin en büyük sorunu olan ara mamullerin karşılanması için Güney Kore’den ithalatına ve ülkemizde Güney Kore ile birlikte yapılacak know-how yatırımlarına odaklanmak yerinde olacaktır. 2012 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması bu konuda yatırımcılara büyük kolaylık sağlamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Güzel, Güney Kore merkezli firmaların, Türkiye'deki yatırımlarını son 3 yıldan beri hızlıca artırdığına dikkat çekerek, "300 civarında firmanın Türkiye'de 2.3 milyar dolarlık yatırımları bulunmaktadır. Bu da ticaret hayatında son derece hassas olan G. Koreli firmaların aslında Türk ekonomisine güveninin bir ispatıdır" dedi.