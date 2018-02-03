Kanal İstanbul’un enerjisi yola çıktı

Kamuoyunda ‘Çılgın Proje’ olarak bilinen Kanal İstanbul’un güzergahının belli olmasıyla birlikte çeşitli kurumlar da teknik çalışmalara başladı. Projenin henüz ihalesi yapılmasa da kurulacak şantiye ve kanal hattında ortaya çıkacak yeni yerleşim yerleri nedeniyle elektrik tüketiminde yaşanacak ani artış, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’yi (BEDAŞ) bu bölgeye yöneltti. İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyonu aşkın aboneye hizmet veren BEDAŞ’ın Genel Müdürü Murat Yiğit “Bir süredir İstanbul’un çehresini değiştirecek olan Kanal İstanbul’a hazırlanıyoruz. Bizim yeni yatırımlarımızı bu proje yönlendirecek. Hem şebeke hem de master planlarımız var. Başakşehir ve Arnavutköy’de ilvae plan değişikliklerine kafa yormaya ve getireceği yükü hesaplamaya başladık” dedi. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile de çalıştıklarını anlatan Yiğit, TEİAŞ’ın da şimdiden çalışmalara başladığını anlattı.

HAVALİMANI’NA 60 MV

Yiğit, yeni abone artışının da ağırlıklı olarak Kanal İstanbul bölgesinden geldiğine dikkat çekerek “Geçen yıl 188 bin yeni abonelik geldi. Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, çok hızlı büyüyor. Önümüzdeki dönemde Arnavutköy ve Eyüp’te cirddi artış görüyoruz. Abone artışının yarısı bu bölgelerden geliyor” dedi. Yiğit, İstanbul’a yapılan 3. Havalimanı’nın şantiyesine elektrik verdiklerini belirterek “3. Havaalanı şantiyesi 60 MV güç çekiyor. Toplam 4 hattan besleniyor. Günlük yaklaşık 3.500-400 bin konutluk enerji çekiyor. Havaalanı bittiğinde bunun 3-4 katı enerji tüketimi olacak. Şu an dörtte birini çekiyor” dedi. Yiğit, BEDAŞ’ın özelleştirildiği 2013 yılından bu yana kadar 1 milyar 90 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi. Murat Yiğit “Geçen yıl 374 milyon yatırım yaptık. Bu yıl 500 milyona yakın olacak. 2020’ye kadar yatırım 2 milyarı geçecek” dedi.

2013 yılından bu yana yaptıkları yatırımla kayıp-kaçak oranını yüzde 11’den yüzde 7’nin altına çektiklerini belirten Yiğit özelleştirmeden bu yana arıza sayısının yüzde 28 düştüğünü de anlattı. Yiğit “Kablo arızalarının yüzde 60’ı da kazı çalışmaları sırasında kepçe vuruklarından kaynaklanıyor. Yapılan kazıların hasarı, yağmur yağınca ortaya çıkıyor. Bunun için İstanbul’da galeri sistemine geçilmesine tavsiye ediyoruz” dedi.