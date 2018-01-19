Kanal’a ilk yabancıyı Emlak Konut getiriyor

Türkiye’nin çılgın projesi Kanal İstanbul, Katar’da da gündeme oturdu. Türkiye ve Katar arasındaki iş ortaklığına daha yüksek hacim kazandırma amacıyla 17-19 Ocak 2018 tarih aralığında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey By Qatar Fuarı’nda Kanal İstanbul projesi büyük ilgi gördü. Son yıllarda Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomik anlamda çok geliştiğini kaydeden Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar’ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile öğleden önce görüşmeler yaptık. Projelerimizle yakından ilgililer. Kendilerini Türkiye’ye davet ettik. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz” dedi.

4.6 MİLYON METREKARE

Emlak Konut’un sahibi olduğu Kanal İstanbul civarındaki arsalarla ilgili Katarlı yatırımcılarla bilgi paylaşımında bulunduklarını ifade eden Ertan Yetim “Kanal İstanbul güzergahı üstünde olan Arnavutköy-Dursunköy’de 3,6 milyon m2, Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin m2’lik bölümü ile Başakşehir-Hoşdere’deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4.6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Bilindiği üzere Emlak Konut kendi arsaları üzerinde hasılat paylaşımı modeli ile çalışıyor. Nasıl projeler geliştirebiliriz karşılıklı görüşüp değerlendirmelerde bulunacağız” dedi.

YABANCI İLGİSİ SÜRÜYOR

Mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasanın 2013’te hayata geçmesinin ardından Türkiye’de yabancı yatırımcılar için birçok düzenleme de ardı ardına hayata geçtiğini söyleyen Ertan Yetim “2017 içerisinde örneğin 1 milyon dolarlık mülk satın alanlara oturma izni tanıyan bir düzenleme yapıldı. Bu kolaylığın yanı sıra büyük vergi avantajları da sunuluyor. Gayrimenkul fiyatlarında yüzde 18’e kadar önemli bir yeri teşkil eden KDV ile ilgili yapılan yeni düzenleme kapsamında yabacı ülke vatandaşları satın aldıkları ilk gayrimenkulde KDV’den muaflar. 4-5 milyar dolar seviyesinde olan yabancı yatırımcı payı bu tür yeni düzenlemelerle ya10 milyar dolara çıkaracağız” dedi.

TÜRKİYE’YE OLAN GÜVEN ARTIYOR

Ertan Yetim şunları anlattı: “Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3.Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğu Türkiye geleceğe emin adımlarla koşarken ülkemizdeki gayrimenkul projeleri yabancı yatırımcıların yakın ilgisi artarak devam ediyor. Diğer yandan ülke ekonomimizin performansının yabancı yatırımcılar tarafından hayranlık takip ediliyor. 2017’nin üçüncü çeyreğindeki yüzde 11.1’lik büyüme Türkiye’ye güveni daha da arttırdı.”