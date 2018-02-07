Kandilli’den ev alanı 3 gün yalıda oturtacak

Türkiye’nin önde gelen markalı konut geliştiricilerinden Nef, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Düzenlediği sohbet toplantısıyla yeni yıla ilişkin planlarını paylaşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, bu yıl toplam 3.4 milyar TL’lik büyüklüğe sahip 6 projenin lansmanını yapacaklarını söyledi. Timur’un verdiği bilgiye göre en büyük proje Kandilli’de 70 dönüm arsa üzerinde 406 konutluk ve 1.5 milyar liralık ‘Nef Kandilli’ olacak. Nef diğer projelerde uyguladığı ‘ortak kullanım’ yöntemini burada da uygulayacak. Kandilli’den ev alan 3 gün de yalıda oturacak.

KASADA 300 MİLYON TL

Timur “İnsanlarda, imkanım kısıtlı ama çok şeye sahip olayım şunu yapabilsem hissi var. Mesela lüks segmentte şunu yapacağız. Kandilli’den ev alan kişinin yalısı da olacak, köşkü de olacak. Hakikaten olacak. Sonuçta senede 3 defa kullanacak” dedi. Erden Timur’un verdiği bilgiye göre Nef, bu yıl ayrıca 600 milyon TL’lik NefKoruköy ile Beylerbeyi ve Nakkaştepe projesinin yanında Bordum’da da 500 milyon TL büyüklüğe sahip Nef Gölköy’ü başlatacak. Ayrıca Tuzla/ Bayramoğlu’nda da proje başlatacaklarını anlatan Timur 2017 yılını 1.950 konut satışı ve 1.5 milyar TL’lik ciro ile tamamladıklarını ifade etti. “Bu yıl hedefimiz 2.1 milyar TL ciro” diyen Timur, sektörün en likit firması olduklarının altını söyledi. Timur “Bizim kasamızda her zaman 300-400 milyon TL nakit olur. 5 milyar TL’lik aktif büyüklükle sektörde açık ara lider konumdayız” dedi. Sektörde kârın düşük olduğunu belirten Erden Timur “Çok kârlı bir sektör olsaydık bankalar peşimizde koşardı” diye konuştu.

İki günde sattık, noter tespiti 3 gün sürdü

NefÇekmeköy’de 2 günde 497 konut sattıklarını hatırlatan Timur, “Noter tespiti daha uzun sürdü. Banka dekontlarıyla karşılaştırıldığı için noter işlemleri 3 günde bitti. Çekmeköy’de satış ofisi ve katalog olmadan 497 konut sattık. Birinci projeyi satışa çıkardık, satıldı. Daha sonra ikinci projeyi satışa çıkardık. Şu anda ikinci projede satışta ev var. Bizim 27 projenin 12’sinde katalog var” dedi.