Kapadokya'da turizm açısından hareketli bir dönem yaşanıyor

Yılda yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği Kapadokya'da, nisan ve mayıs aylarında bölgedeki otellerin rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Yılın ilk 3 ayında turist sayısının önemli oranda artması ve uluslararası alandaki olumlu havayla umutlanan sektör temsilcileri, 2018 yılını "altın yıl" olarak tanımlamaya başladı.



Geçen yıllarda uluslararası alanda Türkiye ile ilgili olumsuz haberlerin etkisiyle azalan turist sayısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektördeki kuruluşların uluslararası fuarlardaki tanıtım etkinlikleri, Çin'de "Turizmde Türkiye yılı" ilan edilmesi ve ocak ayında Kapadokya'ya davet edilen Japon seyahat acenteleri ile yapılan anlaşmalar sayesinde yeniden artış gösterdi.



Yılın ilk çeyreğinde Çin, Japonya, Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısında hissedilir derecede artış kaydedildi.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın ilk üç ayında bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı 168 bin 448 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 127 artışla 383 bin 862'e ulaştı.



Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın bir dünya markası haline geldiğini, bölgenin bu yıl turizm alanında altın yılını yaşamasını beklediklerini söyledi.



Bölgedeki yoğunluğun sürmesi halinde otel ve yatak kapasitesinin önümüzdeki yıllarda yetersiz kalacağını, bu nedenle yeni yatırımlara başlanacağını belirten Durmaz, "Kapadokya'da turist artışı yeni yılla birlikte başladı. İlk üç ay bölge açısından iyi geçti. Turist sayısında yıl boyunca geçen yıla oranla yüzde 50’ye varan artış bekliyoruz. Kapadokya'daki beklentiler bu yılın altın yıl olacağı yönünde. Kapadokya bir dünya markası haline gelmiş durumda. İleriki yıllarda bölgedeki yatak kapasitesi de artacaktır zira bundan sonraki süreçte mevcut kapasitenin yetmeyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.



Durmaz, bölgedeki otellerin 29 bin yatak kapasitesiyle hizmet sürdürdüğünü kaydetti.



"Kapadokya, alternatifi olmayan bir turizm bölgesi"



Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler ise Türk turizmi açısından 2018 yılının ileride de güzel bir turizm dönemi olarak akıllarda kalacağına inandığını dile getirdi.



Dinler, "Bu yıl Türkiye turizminde önemli bir hareketlilik bekliyoruz. Ruslar ve geçen yıl gelmeyen Avrupalı turistler, Ege ve Akdeniz sahillerine akın edecek. Kapadokya'da ise kesinlikle kötü bir yıl olmayacak. Herşey umduğumuz gibi giderse, özellikle Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinin desteğiyle bu yıl Kapadokya turizmi açısından güzel bir yıl olacak." dedi.



Kapadokya bölgesinin dünyada başka bir benzeri olmayan, emsalsiz turizm çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Dinler, tatil planı yapan herkesi Kapadokya'ya beklediklerini ifade etti.



Dinler sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kapadokya çok rahat söyleyebiliriz ki turizm çeşitliliğinin olduğu ve çok farklı ülkelerden turist çeken bir bölge. Bu yıl güney Avrupa ile Baltık ülkeleri ile Brezilya, Arjantin, Çin ve uzun süredir bizi ihmal eden Japonya başta olmak üzere ciddi bir turist artışı bekliyoruz. 2018 Kapadokya için çok iyi bir yıl olacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde turizm yapılıyor. Ancak sahilin her zaman bir alternatifi var. Ama Kapadokya yer üstü ve yer altı zenginlikleri, doğal dokusu, mağara otelleri ve sıcak hava balonlarıyla alternatifsiz bir turizm bölgesi, herkesi Kapadokya'ya bekliyoruz."