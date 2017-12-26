Kapalıçarşı'da altın fiyatları 26 Aralık altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet ve çeyrek altın kaç lira? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 artışla 156,90 liradan tamamladı. Çeyrek altın 257,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.050,00 liradan satılıyor.