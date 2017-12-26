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Kapalıçarşı'da altın fiyatları 26 Aralık altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet ve çeyrek altın kaç lira?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 artışla 156,90 liradan tamamladı. Çeyrek altın 257,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.050,00 liradan satılıyor.

  • AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 257,00 lira, Cumhuriyet altını 1.050,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 156,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 156,10 156,30 156,70 156,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.029,00 1.046,00 1.033,00 1.050,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 142,00 146,00 143,00 147,00
Lira(Tam) Ziynet 1.005,00 1.025,00 1.009,00 1.029,00
Yarım Ziynet 503,00 513,00 505,00 515,00
Çeyrek Ziynet 251,00 256,00 252,00 257,00
 

 

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