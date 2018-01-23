Kapanan 1 şirket yerine 5 şirket kuruldu

Son 5 yılda Türkiye’de kurulan şirket sayısı, kapanan şirketleri 5’e katladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre ülkede son 5 yıllık dönemde ekonomide sergilenen performans şirket sayılarına da yansıdı. Türkiye’de 2013-2017 döneminde 310 bin 19 şirket faaliyete girerken, 66 bin 209 şirket kapandı. Ülkede 2013 yılında 49 bin 28 şirket kurulurken, bu rakam 2014’te 57 bin 710’a, 2015›te 66 bin 701’e yükseldi. FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında ise kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4.5 gerileyerek 63 bin 709 oldu. Darbe girişiminin ekonomiye etkisini gidermek için alınan kararlar, geçen yıl kurulan ve kapanan şirket sayılarında da kendisini gösterdi. 2017’de kurulan şirket sayısı 2016’ya göre yüzde 14.4 artarak 72 bin 871’e ulaştı.

SURİYELİLER’İN ETKİSİ

Kurulan şirketler arasında yabancı ortaklı olanların sayısı son 5 yılda 24 bin 594 olarak kayıtlara geçti. 2013’te 3 bin 875 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken, 2014’te bu rakam 4 bin 736’ya çıktı. 2015’te kurulan 4 bin 729 yabancı ortaklı şirketten bin 599’unda ortağın Suriyeli olması dikkati çekti. 2016’da faaliyete geçen 4 bin 523 yabancı ortaklı şirketten bin 764’ünün, 2017’de de 6 bin 731 şirketten bin 202’sinin Suriye ortaklı olduğu görüldü. Son 5 yılda kurulan Suriye ortaklı yabancı şirket sayısı 6 bin 311’e ulaştı. Bu dönemde Suriyeliler ile birlikte Almanya ve Irak ortaklı şirketler de ilk üçte yer aldı.