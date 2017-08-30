Kapıkule’den günde 3.500 araç çıkış yaptı

Yaz tatilini Türkiye’de geçirmek için başta Almanya olmak üzere Avrupa’dan Türkiye’ye gelen gurbetçiler, Trakya’daki sınır kapılarında dönüş yoğunluğu yaşadı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 30 Haziran ile 26 Ağustos tarihleri arasında Trakya’daki 5 kara sınır kapısından 379 bin 704 aracın giriş, 311 bin 910 aracın ise çıkış işlemlerinin yapıldığını söyledi. 67 bin 794 aracın daha çıkış yapmasının beklendiğini açıklayan Tüfenkci, Kapıkule’den giriş yapan araçların bir kısmının çıkış için Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarını tercih ettiğini ifade etti.

SAATTE 150-160 ARAÇ

Bakan Tüfenkci, Kapıkule’den Bulgaristan’a saatte ortalama 150-160 araç çıkışı olduğunu günde ise, 3 bin 500 aracın çıkış işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Tüfenkci, 21-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında 62 bin 670 aracın giriş yaptığını, 2017 yılında aynı dönemde araç sayısının yüzde 12.7 oranında artarak 70 bin 614’e ulaştığını belirtti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise Trakya gümrüklerinden son 48 saatte 18 bin 662 araçla 81 bin 986 yolcu çıkış yaptı.

30 SANİYEDE İŞLEM

Bakan Tüfenkci, sınır kapılarında yoğunluğun önüne geçmek için gelenlerden, ‘Taşıt Ön Beyan Uygulaması’nı kullanmalarının önemli olduğunu, geçen haziran ayında uygulamadan 3 bin 89 araçta bu sistemden yararlandığını, temmuz ayında bu sayının 26 bin 243’e yükseldiğini bildirdi. Tüfenkci “Normalde taşıt başına 3-4 dakikayı bulan kayıt işlemi gümrük memurunca veri girişi yapılmayıp sadece bilgilerin doğruluğu kontrol edileceğinden, ön beyanla 30 saniyeye inmektedir “ diye konuştu.

Tır yoğunluğu Bulgar tarafından

Bakan Tüfenkci, bakanlık olarak hedeflerinin ihracatçının işini kolaylaştırmak, ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Bulgaristan’a açılan kapılardaki tır kuyrukları ve araç yoğunluğu, gurbetçilerin aynı anda dönüşe geçmelerinden ve Bulgar tarafında da işlerin yavaş ilerlemesinden kaynaklanıyor” dedi.