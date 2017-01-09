Kar bereketi

Mega kent İstanbul’u üç gündür etkisi altına alan kar yağışı, online alışveriş sitelerinin cirolarını yüzde 30 artırdı. 400’ü aşkın online alışveriş sitesini tek çatı altında toplayan ve 10 milyon ürün çeşidi bulunan Avantajix.com’un kurucusu Güçlü Karyal, evlerinden çıkamayan vatandaşların online sitelerden en çok kışlık giysi, market ve elektronik alanında alışveriş yaptığını söyledi. Satışların yüzde 30 arttığı bilgisini veren Karyal “Hava durumu alışverişi etkiliyor. Kavurucu sıcakta da online alışverişteki artışın yüzde 100’e yakın olduğu saptanmıştı. İnsanlar, teknolojinin ve internetin yaygınlaşması ile birlikte, aşırı sıcaklarda ya da yoğun kar yağışının olduğu günlerde evlerinden veya ofislerinden çıkmamaya özen gösteriyorlar. Normal dönemlerde market alışverişinin e-ticaretteki payı daha düşükken, olumsuz hava şartlarında büyük artış gösteriyor. İnsanlara, 5-10 litrelik su bidonlarını, meşrubatı, kilo kilo deterjanı, meyveyi, sebzeyi kar buz üstünde kayarak taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtmek cazip geliyor” dedi. Kar botu satışında da büyük artış göründü.

ÇEKİCİLER KITALAR ARASI ÇALIŞTI

Öte yandan yollarda kalan araçlar çekicilerin de işlerinde patlama yarattı. Kar yağışının etkisini Avrupa Yakası’nda daha çok göstermesi nedeniyle işlere yetişemeyen çekicilere Anadolu Yakası’ndan takviyeler geldi. Özdemir Çekici Firması’nın sahibi Fikret Özdemir “Ümraniye’den Anadolu Yakası’na çekici hizmeti vermek için çok gittik. Araçlar büyüklüklerine göre 100 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla çekici hizmeti aldı” dedi.