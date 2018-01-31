Kara para neşteri

BAKANLIK DÖVİZ BÜROLARINA EL ATTI

Tebliğle döviz büroları daha etkin denetlenecek. Şeffaflıkları, mali alt yapı ve güvenilirlikleri artırılacak. Piyasa verileri özel bilgi sistemleri ile yakından takip edilecek.

DENETİMLER ARTIYOR

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz büroları için yapılan yeni düzenleme sayesinde terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Hazine Müsteşarlığında kurulacak bilgi sistemi üzerinden yetkili müesseselerin sorgulama yapmasıyla terör finansmanı faaliyetinde bulunan kişilerin işlem gerçekleştirmesinin önüne geçilecek” dedi. Şimşek, Türkiye’nin terörden çok çektiğini ve terörün finansmanıyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, bir süredir sektörde, küresel sistemin ve bunun bir uzantısı olarak Türkiye’deki finansal sistemin yetkili müesseselerden efektif kabul etmemesine ilişkin sıkıntıların dile getirildiğine dikkati çekti.

MASAK İLE İŞBİRLİĞİ

Yeni düzenlemeyle terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerin engellenmesini ve bu yolla sektörün kredibilitesinin artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Şimşek, kara para aklanmasına geçit vermeyeceklerini, Hazine’nin, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında MASAK ve kamu kurumlarının yanı sıra diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla da etkin iş birliği yapacağını vurguladı.