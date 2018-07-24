Karacabey Harası'nda 71 Arap tayı satılarak 4 milyon 969 bin lira gelir elde edildi

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 71 safkan Arap tayı, Karacabey Harası'nda açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen ihalede satışa sunuldu.

Tayların tümünün satıldığı ihalede en yüksek fiyat 370 bin lira ile 2 yaşındaki "Gökçehatun"a verildi. Bu atı, 360 bin liraya satılan "Gürdenli" ile 300 bin liraya alıcı bulan "Egemenbey" izledi.

En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden TİGEM'in 4 milyon 969 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.