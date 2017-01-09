Karadenizli balıkçılar hamsiyi Gürcistan'da arayacak

Kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsinin az av nedeniyle fiyatı 15 liraya kadar yükselince Karadenizli balıkçıların umudu Gürcistan'a kaldı.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle denize açılan ve bol palamut avıyla yüzü gülen Karadenizli balıkçılar, hamsi avında ise umduğunu bulamadı. Zaman zaman gerçekleşen avla tezgahlarda yerini alsa da istenilen düzeyde avlanamayan hamsi, azlığı ve yüksek fiyatıyla ne balıkçıları ne de tüketicileri mutlu etti.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon hamsi avında ilginç bir durum yaşandığını belirterek, hamsinin sadece Sinop ve Hopa arasında belirli noktalarda avlanabildiğini söyledi.

Balıkçıların hamsi avını neredeyse günübirlik yapabildiğini, avda sürdürülebilirlik olmadığı için de verimin düşük olduğunu anlatan Mutlu, "Bu sezon hamsi avı tamamen Zonguldak ve çevresi ile boğaza yakın yerlerde oldu. Şu anda oralarda günlük 300 kasaya kadar parça parça avlanan hamsi var ama fiyat yine de yüksek." dedi.

"Siz avlamazsanız karşınızda bunu avlayacak bir ülke var"

Mutlu, bu hafta itibarıyla Trabzon ve çevre illerden Gürcistan'a gitmeye başlayan ve gidecek tekneler olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de avlanma kurallarına göre hamsinin 9 santimetre olması gerekiyor. Gürcistan'da ise bu rakam 7 santimetre. Durum böyle olduğunda oraya giden balıkçılarımız da ister istemez avlanmak durumunda kalıyor çünkü siz avlamazsanız karşınızda bunu avlayacak bir ülke var. Oysaki bu balıkçılarımız burada ince ve küçük hamsileri hiç avlamıyor. Şimdi bir grup teknemiz oraya gitti ve avlanmaya başladı ancak şunu söylememizde fayda var ki orada bulunan hamsi de çok ince ve seyrek. Balıkçılarımız orada avladıkları hamsileri satamazlarsa son çare olarak un fabrikalarına verecek."