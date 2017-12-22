Karadenizli balıkçılar okyanusa açıldı

Karadeniz'de yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek başlayan, ancak balık avında umduğunu bulamayan balıkçılar, geçen sezonlara oranla en kısır dönemi yaşıyor. Avlanmada yaşanan sıkıntılar ve beraberinde de balık fiyatlarının tezgâhlara yüksek olarak yansımasıyla kötü günler geçiren balıkçılar, teknelerinin rotalarını Atlas Okyanusu'na çevirdi. Trabzon'dan son 2 haftada yola çıkan 60 tekneden 30'u Kuzeybatı Afrika ülkesi Moritanya, 5'i de Batı Afrika ülkesi Nijerya karasularına ağ attı. Teknelerden 25'i ise Rusya ve Gürcistan karasularına yöneldi.

3 ay önce açılan bazı balıkçı tekneleri de dönmeye başladı. Bu ülkelerde iyi bir av dönemi geçirdiklerini söyleyen balıkçılar yeniden Atlas Okyanusu'na açılmak için de hazırlık yapmaya başladıklarını belirtti.

'UMDUĞUNU BULAMAYANLAR MORİTANYA'YA YÖNELDİ'

Balıkçı İsmail Usta, hamsi avının erken başlayıp erken bittiğinden yakındı. Usta, Moritanya'da balık avcılığının daha kârlı olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Karadeniz'de hamsi avı erken başladı ve erken bitti. Hamsi Gürcistan'a geçti. Biz de gereken hazırlıklarımızı yaparak oraya gideceğiz. Bazı tekneler de okyanusa açıldı. Moritanya'da yapılan büyük balık avcılığı buradakinden daha kârlı. Balıkçılarımız da bu yüzden buralara gidiyor. Bu yıl Balıkesir tarafından da birçok balıkçı buraya geldi. Karadeniz'de bu yıl önceki yıllara nazaran daha çok tekne oldu. Karadeniz'de umduğunu bulamayan balıkçı arkadaşlarımız da Moritanya'ya giderek orada avcılık yapıyorlar.''

'KARADENİZ ARTIK KÜÇÜK BİR GÖL OLDU'

Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer de kötü bir sezon yaşadıklarını, başka ülkelerde balık avlamak zorunda kaldıklarını ve buna da üzüldüğünü söyledi. Karadeniz'in artık küçük bir göl olduğunu öne süren ve bunun da balıkçıklara yetmediğini kaydeden Denizer, "Karadenizli balıkçılar bu yıl hem palamut hem de hamside umduğunu bulamadı. Artık her geçen yıl bir öncekini aratan bir Karadeniz oldu. Buna yetkiler bir an önce bir önlem almalılar. Her gecen gün tekne sayısı artıyor. Buna müsaade ediliyor; kimse de 'Dur' demiyor. Balıkçılarımız dünyanın diğer ülkelerine, okyanusa açılmaya başladılar. Kendi ülkemizde olan avcılığı bitirip, bu ülkelere gidiyoruz. Buna üzülüyorum. Karadeniz artık küçük bir göl oldu. Balıkçılarımıza yetmiyor" diye konuştu.

'BALIKÇILARIMIZ BAŞKA ÜLKELERE YÖNELİYOR'

Avlanmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle Moritanya, Nijerya, Fas ve Cezayir gibi ülkelerin denizlerinde avlanma yapıldığına dikkat çeken Denizer, şunları söyledi:

"Teknelerimiz orada sardalya ve 3-5 kiloluk büyük balıklar avlıyorlar. İlk zamanlarda balıkçılarımız buradaki gibi diledikleri kadar balık tutabiliyordu. Bunu gören Moritanyalı yetkililer de bizim teknelere kısıtlama koydu. Bazı kriterler ortaya koyuldu. Artık balıkçılarımız başka ülkeleri arıyorlar. Balıkçılarımız Karadeniz'deki kazancından çok daha fazlasını buralarda kazanabildikleri için oralara gidiyorlar. Bu tekneler çok büyük masraflar yapılarak okyanusa çıkıyor. İnşallah bol kazançla dönerler."

'KENDİ KARASULARIMIZA SIĞMAZ HALE GELDİK'

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu ise teknolojinin geliştiğini ve imkânların arttığını, bunun da sektörü etkilediğini söyledi. Mutlu, şunları kaydetti:

"Denizlerimizde bu yıl Bandırma bölgesinden gelen balıkçılar vardı. Karadeniz'de hamsi ülkemizi terk edince, oradan gelen arkadaşlar da geri döndüler. Bizim bölgenin balıkçılarının bir kısmı da hamsi avı için Gürcistan'a gitti. Teknolojimiz ve imkânlarımız o kadar büyüdü ki artık kendi karasularımıza sığmaz hale geldik. Bu da aslında Türk karasularındaki avcılık baskısını azaltıyor. Kendi balıkçılarımızın buralara gitmesi, bizim denizlerdeki balıkların daha da çoğalması ve üremesini artıracaktır."