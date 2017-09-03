Karadenizli fındık üreticilerinin hasat heyecanı

Üreticiler, ürününe bir zarar gelmesin diye fındık harmanında hatta fındığın içinde yatmaya başladı. Fındığına gözü gibi bakan Resul Karataş isimli fındık üreticisi, "Bu sene fındık fiyatının yüksek olmasını bekliyorduk fakat serbest piyasadaki fiyatlar bizleri tatmin etmedi. Fındığı az olan üreticiler ne yapacaklarını şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Fındığımızı topladık ve harmanda kurutmaya devam ediyoruz. Fındığıma iyi bakamıyorum, bizim ana geçim kaynaklarımızdan birisi. Ben de o yüzden fındığımın başına bir şey gelmesin diye fındığın içerisinde yatmaya başladım" dedi.

Fiyatların 15 TL olmasını beklediklerini ifade eden Musa Koçan isimli Üretici ise, "Serbest piyasadaki fındık fiyatları şu an bizleri memnun etmiyor. Yıl boyunca bahçelerimizde Çalışarak mahsulümüzü yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok zahmetli ve o kadar da zor bir ürünü yetiştiriyoruz. Bu emeğimizin karşılığını açıklanan fiyatlar tatmin etmiyor. Fındık üreticilerine herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Fiyatlar 15 TL olursa bizler de çok memnun oluruz" diye konuştu.