Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Karadenizli fındık üreticilerinin hasat heyecanı

Serbest piyasada fındık fiyatları üreticileri çok memnun etmese de Karadenizli fındık üreticileri adeta harmanlarında fındıkla yatıyor, fındıkla kalkıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Üreticiler, ürününe bir zarar gelmesin diye fındık harmanında hatta fındığın içinde yatmaya başladı. Fındığına gözü gibi bakan Resul Karataş isimli fındık üreticisi, "Bu sene fındık fiyatının yüksek olmasını bekliyorduk fakat serbest piyasadaki fiyatlar bizleri tatmin etmedi. Fındığı az olan üreticiler ne yapacaklarını şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Fındığımızı topladık ve harmanda kurutmaya devam ediyoruz. Fındığıma iyi bakamıyorum, bizim ana geçim kaynaklarımızdan birisi. Ben de o yüzden fındığımın başına bir şey gelmesin diye fındığın içerisinde yatmaya başladım" dedi.
 
  Fiyatların 15 TL olmasını beklediklerini ifade eden Musa Koçan isimli Üretici ise, "Serbest piyasadaki fındık fiyatları şu an bizleri memnun etmiyor. Yıl boyunca bahçelerimizde Çalışarak mahsulümüzü yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok zahmetli ve o kadar da zor bir ürünü yetiştiriyoruz. Bu emeğimizin karşılığını açıklanan fiyatlar tatmin etmiyor. Fındık üreticilerine herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Fiyatlar 15 TL olursa bizler de çok memnun oluruz" diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Myanmar'da yüzlerce ev ateşe verildi

Myanmar'da yüzlerce ev ateşe verildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA