Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Karaman'dan Irak'a 110 bin yumurta tavuğu

Karaman'da yumurta ve civciv yetiştiren bir firma, kentten ilk defa Irak'a 110 bin canlı yumurta tavuğu ihraç etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kar-Mar firması, 1997 yılından bu yana yumurta üretimi yapıyor. Ürettikleri yumurtaları iç piyasanın yanı sıra dünya pazarlarına da sunan firma, yaklaşık 7 senedir de yumurta tavuğu yetiştiriyor.

Firmanın sorumlusu Yüksel Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen yumurtanın büyük kısmını ihraç ettiklerini söyledi. Yumurta tavuklarını da iç piyasaya sunduklarını ifade eden Küçük, "Yumurta piyasası belirsiz bir piyasa. Neyin ne olacağı belli olmayan bir sektör. Bizler için ihracatta Irak iyi bir pazar. Çünkü Irak tükettiği yumurtanın çok büyük bir bölümünü ithal ediyor. En büyük kaynak ise Türkiye." diye konuştu.

Haziran ayında iş yaptıkları Irak'tan bir firmanın kendilerinden yumurtalık tavuk talep ettiğini belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Bu alışık olduğumuz bir teklif değildi. Riskliydi. Cesaret göstererek 110 bin tavuk için bir anlaşma yaptık. Civcivleri yetiştirmeye başladık. Tavuklarımız 15 haftalık oldu. Eskiden beri yumurta ihraç ediyorduk ama canlı tavuk ihracatı ayrı bir şey. Karaman'da ilk defa canlı yumurta tavuğu ihraç eden firma olduk. Yabancı olduğumuz bir konu olduğu için ilk başta zorlandık. Fakat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Karaman Gümrük Müdürlüğü, karşılaştığımız sıkıntıları çözmede bizlere çok yardımcı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Karaman'dan özel tırlara yüklenen tavukların 2 bin 400 kilometre sonra Basra şehrinden teslim alınacağını anlatan Küçük, "Toplamda 10 tırda 110 bin yarka göndermiş olacağız. Şimdiye kadar 7 tır yola çıktı. İlk çıkan tırlar teslim alındı. İnşallah canlı tavuk ihracatımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA