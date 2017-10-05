Karayolu ulaşımına tedbirler geliyor

Terörle mücadelede kararlı bir döneme giren hükümet, tüm unsurlarıyla aktif bir süreç başlattı. Terör örgütü mensuplarının en çok kullandığı karayolu toplu ulaşım araçlarına yönelik güvenlik tedbirleri artırılıyor. Bu kapsamda artık otogarlarda da havaalanında uygulanan sistem devreye sokulacak. Mevcut uygulamada, bilet kesilirken sadece isim ve soyadı soruluyor. Yeni uygulamayla kimliksiz bilet satışı önlenecek. Biletlerin üzerine TC kimlik numarası işlenecek.

TC KİMLİK NUMARASI İLE SATIN ALINACAK

İçişleri ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından geliştirilen ortak yazılım, ortak veri tabanı ve otobüslerde yer alacak akıllı el cihazlarıyla, satılan tüm biletler TC kimlik numaralarıyla eşleştirilecek.

BELGESİ İPTAL EDİLECEK

TC kimlik numarasını vermeyen vatandaşa bilet satışı yapılmayacak. Otobüslere binişte tıpkı uçaklarda olduğu gibi biletlerle kimliklere tek tek bakılacak. Yolcu TC'sini mevcut altyapı üzerinden bildirmeyen otobüs firması kaçak yolcu taşıma kapsamında değerlendirilecek ve firmaya 150 ila 600 TL arasında ceza kesilecek. Durumun üç kez tekrarlanması halinde firmanın seyahat belgesi iptal edilecek. Bazı otogarların altyapısının uygun olmaması ve halihazırda seyahat eden vatandaşların yüzde 20'sinin yoldan binmesi nedeniyle otobüs içindeki bilet satışları da akıllı el cihazlarıyla yapılacak. Cihazla bilgiler anında İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanına gidecek. Yanlış kimlik bilgisi veren vatandaşa 250 TL'yi bulan ceza kesilecek. Tüm süreçlerin denetimi de Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde kurulan yolüstü kontrol istasyonları tarafından yürütülecek. Uygulamanın bir yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

KAFA SAYMA DÖNEMİ BİTTİ

Terörle mücadele kapsamında yürütülen bu projenin altyapısı için uzun süredir sektörle görüşmelerin yapıldığını aktaran Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Artık yolcuyu otobüse koydum, kafaları saydım, bitti hadi git dönemi sona erdi" dedi. Terörle mücadelede denetimin otogarlardan başlayacağını belirten Yıldırım, şunları anlattı: "Otogar giriş-çıkışlarında, tıpkı havaalanlarındaki gibi iki ayrı kontrol noktası oluşturulacak. Yolcu uğurlamaya gelenler güvenlikten geçirilecek ancak ikinci noktaya giremeyecek. Yolcular uçaklarda olduğu gibi nüfus cüzdanı ve biletini göstererek otobüse binecek."

OTOGAR GİRİŞLERİNE DE X-RAY CİHAZLARI GELİYOR

Otobüs bagajları için de çalışma yürütüldüğünü anlatan Yıldırım, uçaklarda olduğu gibi bagajlarla kişilerin eşleştirileceğini kaydetti. Yıldırım, "Biz bu sistemi yurtdışı otobüslerde kullanıyoruz, yurtiçinde de hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Yeni uygulama kapsamında her yolcunun bagajının X-Ray cihazından geçirileceğini ve bir bagaj numarası olacağını aktaran Yıldırım, "Şu anda Kocaeli Otogarı'ndan X-Ray cihazları var. Bu, her otogarda olacak. İleride de uçaklardaki gibi bagaj eşleştirmeye başlayacağız. Yoldan binenlerin bagajları da üst tarama cihazlarıyla aranacak" diye konuştu.

YOLDAN BİNENE BİLET KESİLECEK

Türkiye'de yolcuların yaklaşık yüzde 20'sinin yol üstünden bindiğini aktaran Yıldırım, otobüslerde bilet kesimi için akıllı el cihazlarının bulunmasının zorunlu hale getirileceğini aktardı. Yıldırım, "Yeni sistemle hem kayıt dışının önüne geçilecek hem de terörle mücadele daha güçlü hale gelecek" dedi.