Karın yüzde 10’unu ayırdı eğitimde gaza bastı
Turkcell, dev eğitim seferberliği başlatıyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, vakıf kurma kararı aldıklarını belirterek topluma katkı için kârın % 10’unu ayırdıklarını söyledi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Dijital ihracat alanında önemli bir hamle başlatan Turkcell, teknoloji üreten insanlar yetiştirmek üzere çalışmalarını da hızlandırdı. Son 3 yılda yaklaşık 30 bin gencin hayatına dokunduklarını söyleyen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça 30 Mart’taki genel kurulda Turkcell Vakfı kurma kararı aldıklarını belirterek “Turkcell, sosyal sorumluluk alanında işlerini bu vakıf çatısı altında yürütecek” dedi. Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini paylaşan Akça, “Turkcell, gelirlerinin yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayırıyor. Bu, kârın yüzde 10’una, yaklaşık 150-200 milyon lira arasında bir rakama karşılık geliyor. 2020’ye kadar 1.5 milyona yakın çocuğumuzu dijital donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.
TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Ahmet Akça, engelliden sporcuya, üstün yetenekli çocuklardan üniversite mezununa son 3 yılda 30 bine yakın gencin hayatına dokunduklarını belirterek, bundan sonraki üç yılda ise bu rakamın milyonları aşacağını aktardı. Ahmet Akça, “Bunların da başında gelen ve çok heyecan duyduğumuz Teknoloji Enstitüsü projemiz var. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Turkcell Teknoloji Enstitüsü’nübu akademik yıla yetiştirmek istiyoruz. Enstitü, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olacak, Türkiye’de teknoloji laboratuvarı olarak hizmet verecek” diye konuştu. Turkcell’in ‘GNÇYTNK’adlı programı hakkında bilgi veren Ahmet Akça, şunları söyledi: “Türkiye’deki başarılı üniversite öğrencilerini Turkcell çatısı altında mesleki olarak donatıyoruz. 3 yılda toplam 175 bin genç müracaat etti. İlk yıl 165, ikinci yıl 225 yetenekli mezun öğrenci aldık. Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olan Turkcell Akademi’nin dünyanın öncü üniversite ve kurumlarıyla yurtdışına eğitime gönderiyoruz. İşe alınan gençler yine Turkcell Akademi ile eğitime devam ediyor.”
2020’ye kadar 10 bin öğrenciye burs
Ahmet Akça, öğrencilere burs ve okul yapım projeleriyle de destek olduklarını anlatarak “2020’ye kadar her yıl 10.000 lise ve üniversite öğrencisine burs ve okul yapımı çalışmaları kapsamında ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Akça “Merhaba Umut ile de Türkiye’deki 3.5 milyondan fazla Suriyelinin 1.7 milyonuna hizmet sağlıyoruz. Merhaba Umut Projesi, Turkcell Akademi tarafından geliştirildi, anadili Arapça olan bireylerin Türkiye’de yaşama adapte olabilmeleri için hayata geçirildi. Ayrıca Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde 2020’ye kadar 13 bin Suriyeli çocuğa kodlama eğitimi vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
10 BİN ENGELLİ ÇOCUĞA ULAŞTIK
Ahmet Akça, 3 yıllık sosyal sorumluluk projelerinden bazılarını şöyle sıraladı:
- Engelsiz Eğitim Programı: Özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçladık. 3 yılda 45 ilde 84 okula ve 10 binden fazla çocuğa ulaştık. Ayrıca, 2017’de Ankara Gökkuşağı İlkokulu’ndaki beyin felçli çocuklar için fiziksel gelişime yönelik ekipmanlar sunuyoruz. Bu programla 2020’ye kadar 50.000 öğrenciye ulaşacağız.
- Zeka Küpü Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile 2 yılda 18 ilde 22 okula teknoloji sınıfı kuruldu. 5.000 öğrenciye 120.000 saat eğitim verildi. Hedef 30 bin kişiye ulaşmak.
- Dijital Zeka: Dijital zorbalığa karşı, çocukları korumaya yönelik bir eğitim programı başlattık. Bu programı ders müfredatına dahil etmeyi amaçlıyoruz.
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