Karın yüzde 10’unu ayırdı eğitimde gaza bastı

Dijital ihracat alanında önemli bir hamle başlatan Turkcell, teknoloji üreten insanlar yetiştirmek üzere çalışmalarını da hızlandırdı. Son 3 yılda yaklaşık 30 bin gencin hayatına dokunduklarını söyleyen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça 30 Mart’taki genel kurulda Turkcell Vakfı kurma kararı aldıklarını belirterek “Turkcell, sosyal sorumluluk alanında işlerini bu vakıf çatısı altında yürütecek” dedi. Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini paylaşan Akça, “Turkcell, gelirlerinin yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayırıyor. Bu, kârın yüzde 10’una, yaklaşık 150-200 milyon lira arasında bir rakama karşılık geliyor. 2020’ye kadar 1.5 milyona yakın çocuğumuzu dijital donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Ahmet Akça, engelliden sporcuya, üstün yetenekli çocuklardan üniversite mezununa son 3 yılda 30 bine yakın gencin hayatına dokunduklarını belirterek, bundan sonraki üç yılda ise bu rakamın milyonları aşacağını aktardı. Ahmet Akça, “Bunların da başında gelen ve çok heyecan duyduğumuz Teknoloji Enstitüsü projemiz var. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Turkcell Teknoloji Enstitüsü’nübu akademik yıla yetiştirmek istiyoruz. Enstitü, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olacak, Türkiye’de teknoloji laboratuvarı olarak hizmet verecek” diye konuştu. Turkcell’in ‘GNÇYTNK’adlı programı hakkında bilgi veren Ahmet Akça, şunları söyledi: “Türkiye’deki başarılı üniversite öğrencilerini Turkcell çatısı altında mesleki olarak donatıyoruz. 3 yılda toplam 175 bin genç müracaat etti. İlk yıl 165, ikinci yıl 225 yetenekli mezun öğrenci aldık. Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olan Turkcell Akademi’nin dünyanın öncü üniversite ve kurumlarıyla yurtdışına eğitime gönderiyoruz. İşe alınan gençler yine Turkcell Akademi ile eğitime devam ediyor.”