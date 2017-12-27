Kartta biriken puanlar silinmeyecek

Bankacılık sektörü yetkilileri, konuya ilişkin basında yer alan yanıltıcı haberlere işaret ederek, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor. Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkati çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Konuya ilişkin Yapı Kredi yetkilisi “Müşterilerimizin kazandıkları Worldpuanlar, kampanya koşullarında belirtilen puan yükleme tarihinden sonra puanların son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Yapı Kredi olarak, biriken Worldpuanları yıl sonunda sıfırlama uygulamamız bulunmuyor” dedi.

Benzer bir açıklama yapan Garanti Bankası yetkilisi de kart müşterilerinin yaptıkları harcamalardan kazandıkları bonus veya millerin yıl sonunda silinmesi şeklinde bir uygulamalarının bulunmadığını bildirdi. Ziraat Bankası yetkilisi ise kredi kartlarıyla yapılan harcamalarla kazanılan puanların, bir yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde gelecek yıla devredildiğini, hiçbir suretle hak kaybının yaşanmayacağını ifade etti. Akbank yetkilisi de “Herhangi bir kesinti yapmadığımız için mevcut chip paralar, yeni yılda da kullanılmaya devam edecek” bilgisini verdi. Vakıfbank yetkilisi ise biriken para puanların silinmediğini, gelecek yıla devredildiğini bildirdi.