Kasaya uğrama dönemi bitiyor

Migros, ‘JetKasa’, ‘Mobil Market’ oygulamalarından sonra market alışverişinde yeni bir dönem daha başlatıyor. Yeni dönemde müşterinin kasaya uğramasına gerek kalmayacak. Migros Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Tort, yeni döneme ilişkin hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında “Bundan tam 9 yıl önce başlattığımız JetKasa uygulaması hem bizim hem de müşterilerimiz için çok öğretici oldu. Öğrenme algoritmasına sahip akıllı sistemler sayesinde müşterilerimizin alışverişlerinde kendilerine özel yeni teklif ve ikramlar sunuyoruz. Bugüne kadar 4,3 milyon kişinin cebine giren Migros Mobil uygulamasına yakında M-Kolay özelliği de ekledik” dedi.

8 BİN MOBİL KASA

Tort “Bu sayede müşterilerimiz mağaza alışverişleri esnasında mobil cihazlarından barkodlarını okuttukları ürünleri direkt olarak alışveriş torbalarına atıyor ve ürünleri kasadan tekrar geçirmeden ödeme yapabiliyor. Türkiye’nin 81 ilindeki 8 bin kasamızla, fiziksel ortamda bu kadar yaygın noktadan mobil ödeme imkanı sunan ilk ve tek perakendeciyiz. Gıda perakendesinde Migros Sanal Market ile online satışta dünya standartlarını yakalayarak aynı gün teslim oranımızı yüzde 60’a çıkardık. Sürekli güncellediğimiz Migros Sanal Market’e ‘Evde Ne Bitti’ özelliği ekledik. Bu sayede ise müşterilerimizin alışveriş sıklıklarına göre çalışan algoritmalarla evlerinde bitmeye yakın ürünlerin hatırlatmasını yapıyoruz. Evde ne bitti, bunu müşterimizden önce biz biliyoruz” diye konuştu.

ESK’ya ucuz et için yeniden başvurduk

Tort “Son açtığımız Cizre mağazası ile Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet göstermeye başladık. Şu an Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) sağladığı etlerin satışını yapamıyoruz. ESK’ya yaptığımz başvuruyu yeniledik” şeklinde konuştu. Tort, müşterilerin talebi üzerine sıcak köfte servis etmeye de başladıklarını söyledi.

64 milyon kişinin evindeyiz

Tort, gelecek yıl Migros’un 65. yılını kutlayacaklarını hatırlatarak 45 bin çalışanının ortak özelliğinin perakendeye duyduğu merak olduğunu dile getirdi. Tort, Migros’un hane erişiminin yüzde 80 olduğuna işaret ederek, “Merak anahtarı Migros’a 64 yılda 64 milyonun kapısını açtırdı. Her sabah yurt içindeki bin 898 mağazamızda müşterilerimize günaydın diyoruz. Tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla her gün 1 milyon kişinin elinin değdiği, emeğinin geçtiği ürünlerimiz 64 milyonun evine giriyor” dedi.