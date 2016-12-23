Kasımda kredili satışlar patladı konutta rekor göründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘konut faizlerini düşürün’ çağrısı sonrası gerileyen faizler ve kampanyaların etkisiyle kasımda kredili konut satışları yüzde 71.4 arttı. Toplam konut satışlarının yıl sonunda 1.3 milyonu geçerek rekor kırması bekleniyor.
Konut satışlarında kasım ayında adeta patlama yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.1 artarak 132 bin 655 oldu. Ekim ayında düşüş görülen ipotekli satışlarda kasım ayında sıçrama yaşandı. Türkiye genelinde ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.4 artarak 48 bin 941’e yükseldi. Kasım ayındaki konut satış verileri sonrası sektörde bu yıl yeni rekor beklentisi arttı. Sektör temsilcilerine göre aralıkta satışlar sürecek ve bu yıl 1.3 milyon ile 1 milyon 350 bin konut satış rakamına ulaşılarak rekor kırılacak.
CUMHURBAŞKANI’NIN ÇAĞRISI
Konut kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve Ziraat Bankası’nın başı çekmesiyle ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.4 artması dikkati çekti. Kasımda 48 bin 941 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 36.9 olarak gerçekleşti.
FAİZ DÜŞÜŞÜ VE KAMPANYALAR
Yıl genelinde yatay seyreden konut satışlarında geçen yılın aynı dönemlerine göre en yüksek düşüş 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle temmuz ayında yaşandı. Geçen yıl temmuzda 96 bin 589 olan satış rakamı bu yıl yüzde 15.8 düşüşle 81 bin 343’te kaldı. Yılın 11 ayında en yüksek artış yüzde 25.1 ile ekim ve kasım aylarında yaşandı. Ekim ayında 130 bin 274’e yükselen satış rakamı, kasımda ise 132 bin 655’e ulaştı. Kredi faiz oranlarının düşmesi ve kampanyalar, son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre satış rakamlarının artmasını ve her geçen ay yükseliş yaşanmasını sağladı.
ARALIKTA ARTIŞ SÜRECEK
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın ilk 11 ayında satış rakamının 1 milyon 198 bini aştığını belirterek, aralık ayından da umutlu olduklarını söyledi. Durbakayım, “Aralık ayında da en az 100 bin satış olacağını ve konutta yeni bir tarihi rekor kırılacağını düşünüyorum. Yılı 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 350 bin arasında bir rakamda kapatırız” ifadelerini kullandı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Özellikle son 2 ayda yüzde 25’in üzerindeki artışta Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası kredi faiz oranlarının düşmesinin yüzde 100 etkisi oldu. Önce kamu bankaları sonra da diğerleri faizi yüzde 1,10-1,15’lerden yüzde 0,90’lara çekti. Bu düşüş insanların ev alma isteğini tetikledi” diye konuştu.
En fazla Iraklılar aldı
Yabancılara yapılan konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalarak bin 773 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 596 konutla İstanbul aldı. İstanbul’u 409 konutla Antalya, 113 konutla Aydın, 111 konutla Bursa, 85 konutla Yalova ve 81 konutla Trabzon izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye’den 285 konut satın aldı. Irak’ı, 236 konutla Suudi Arabistan, 212 konutla Kuveyt, 107 konutla Rusya ve 91 konutla Afganistan izledi.
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