Kasımda kredili satışlar patladı konutta rekor göründü

Konut satışlarında kasım ayında adeta patlama yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.1 artarak 132 bin 655 oldu. Ekim ayında düşüş görülen ipotekli satışlarda kasım ayında sıçrama yaşandı. Türkiye genelinde ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.4 artarak 48 bin 941’e yükseldi. Kasım ayındaki konut satış verileri sonrası sektörde bu yıl yeni rekor beklentisi arttı. Sektör temsilcilerine göre aralıkta satışlar sürecek ve bu yıl 1.3 milyon ile 1 milyon 350 bin konut satış rakamına ulaşılarak rekor kırılacak.

CUMHURBAŞKANI’NIN ÇAĞRISI

Konut kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve Ziraat Bankası’nın başı çekmesiyle ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.4 artması dikkati çekti. Kasımda 48 bin 941 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 36.9 olarak gerçekleşti.

FAİZ DÜŞÜŞÜ VE KAMPANYALAR

Yıl genelinde yatay seyreden konut satışlarında geçen yılın aynı dönemlerine göre en yüksek düşüş 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle temmuz ayında yaşandı. Geçen yıl temmuzda 96 bin 589 olan satış rakamı bu yıl yüzde 15.8 düşüşle 81 bin 343’te kaldı. Yılın 11 ayında en yüksek artış yüzde 25.1 ile ekim ve kasım aylarında yaşandı. Ekim ayında 130 bin 274’e yükselen satış rakamı, kasımda ise 132 bin 655’e ulaştı. Kredi faiz oranlarının düşmesi ve kampanyalar, son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre satış rakamlarının artmasını ve her geçen ay yükseliş yaşanmasını sağladı.