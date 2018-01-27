Kasımpaşa Tüneli bugün açılıyor

İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Kasımpaşa - Hasköy Tüneli bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katılacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği ve kamulaştırma işleri yine İBB tarafından yapılan proje ile bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlandı.

6 BİN 507 METREYİ BULUYOR

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m’lik çift tüplü Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m’lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.’yi buluyor.

40 BİN ARAÇ

Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yol, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşacak.

ULAŞIM SÜRELERİ KISALACAK

Kasımpaşa Hasköy Tüneli’nin açılması ile birlikte başta Taksim bağlantısı olmak üzere, bölgeden 1. Çevre Yoluna gidecek ve gelecek araçların ulaşım süreleri kısalacak.

TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK

Tünelin Haliç ile Galata Bölgesindeki turizme sosyo-ekonomik açıdan büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak