Katalonya’yı bitirecek imza

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont’un önceki gün ayrılıkçı 72 Katalan vekil ile birlikte imzaladığı ‘bağımsızlık metni’ başını ağrıtabilir. Puigdemont’un imzaladığı fakat Madrid ile kurmak istedikleri diyalog öncesi ‘askıya aldığı bağımsızlık’ ilanı İspanya’nın merkezi yönetiminin sert tepkisine neden oldu. Bakanlar Kurulu’nun Katalonya krizi gündemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıdan sonra basına açıklama yapan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, “Barcelona yönetiminden bağımsızlık ilan edip etmediğine açıklık getirmesini istiyoruz. Doğrulandığı takdirde 155. madde devreye girecek” dedi. Anayasa’nın daha önce hiç uygulanmaya 155’inci maddesi, anayasal sorumluluklarını yerine getirmeyen özerk bir bölgenin hükümet tarafından kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

NÜKLEER SEÇENEK

Madrid’de ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi ve liberal görüşlü Ciudadanos, iktidardaki Halk Partisi’nin 155. maddeye ilişkin atacağı adımlara destek verdiğini açıklamalarından dolayı önümüzdeki günlerde söz konusu kararın oylanması halinde Senato’da Barcelona’nın özerkliğini kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Katalonya’nın özerkliğini askıya alıp, bölgenin kontrolünü Madrid’e verebilecek anayasanın 155. maddesinin uygulanması Batı basınında ‘nükleer seçenek’ olarak tanımlanıyor.

ŞANTAJ METNİ

Madrid basını da Katalan lider Puigdemont’un basın toplantısına ve ‘belirsiz’ kararına ağır eleştirilerde bulundu. El Mundo gazetesi “Saçmalık ve Şantaj” başlığıyla manşetten verdiği haberde “Zaman kazanmak isteyen Puigdemont devlete, CUP (Katalan liderine dışarıdan destek veren siyasi parti) da Puigdemont’a şantaj yaptı” ifadelerini kullandı. El Pais de “ayrılmanın etkilerinin askıya alınması, Puigdemont’un demokrasiye darbesini gizlemiyor” yazdı.

MUHALEFET BASKISI

Puigdemont’un ‘askıya aldığı bağımsızlık ilanı’ Katalan siyasileri de memnun etmedi. Hükümet ortağı Sol Parti milletvekili Anna Gabriel parlamento binasının çıkışında yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını vurgulayarak, “Bugün Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etme günüydü” dedi. İmzaladıkları bağımsızlık ilanının hiçbir değeri olmadığını kaydeden CUP milletvekilleri de Puigdemont’a bir ay süre verdiklerini söyledi. Katalan gazetelerinden La Vanguardia da Puigdemont’a baskıyı doğrulayarak, El Mundo gibi “Başkan, CUP’un zorlamasıyla bağımsızlık ilanı metnine imza attı” yazdı.