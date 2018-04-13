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Katar 12 milyar dolar tutarında dolar tahvili ihraç etti

Katar 2016´dan bu yana ilk kez gerçekleştirdiği dolar bazlı tahvil satışında 12 milyar dolar topladı ve Suudi Arabistan´ın hafta başında gerçekleştirdiği 11 milyar dolarlık tahvil ihracını geçti.

  • DHA
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Bloomberg´de yer alan habere göre dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı Katar, 3 milyar dolar değerinde 135 baz puan getirili 5 yıllık dolara endeksi tahvil ihracı gerçekleştirirken, 3 milyar dolar değerinde 170 baz puan getirili 10 yıllık tahvil sattı. Katar 6 milyar değerinde de 205 baz puan getirili 30 yıllık tahvil ihraç etti.
 
Tahvil ihracı ABD Başkanı Donald Trump´un Suriye´ye bir saldırı konusunda tarih vermediğini söylemesi ve Rusya´nın söylemdeki tonunu yumuşatması ardından gerçekleşti.
 
Suudi Arabistan başta olmak üzere bir grup Arap ülkesi ile diplomatik ve ticari gerilim içinde olan Katar 7.6 milyar dolarlık bütçe açığını borç tahvilleriyle kapatmayı planlıyor. Katar kişi başı gelir bazında, satın alma paritesine göre dünyanın en zengin ülkesi ve kredi notu, kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings tarafından Suudi Arabistan´a göre üç seviye daha yüksek. Ülkenin bu yıl yüzde 2.8 büyümesi bekleniyor.

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