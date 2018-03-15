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Katar ve Türkiye arasında dev savunma imzası

Katar'da düzenlenen Dimdex 2018 Fuarında, birçok Türk şirketi yer aldı, Türkiye savunma sanayisi ile gövde gösterisi yaptı. Fuarda atılan kritik imzalardan birisi de Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanının anahtar teslimi yapılması işiydi.

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Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi, Dimdex 2018 savunma fuarında gövde gösterisi yapıyor. Fuar'dan Katar ve Türkiye arasında çok önemli bir imza haberi geldi. MDS Defense Technologies & Construction, Katar için Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanı inşa edecek.
 
TÜRKİYE VE KATAR ARASINDA KRİTİK İMZA!
 
Katar'ın Zekreet Bölgesinde yer alacak olan '' BUROQ SPECIAL MARINE OPERATIONS'' Eğitim Merkezinin anahtar teslimi yapılması işi Qatar Armed Forces (Qatar Silahlı Kuvvetleri - QAF) ile MDS Defense Technologies & Construction arasında Dimdex 2018 Fuarında, Qatar Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hamad Abdulla A.M. Al Marri ile MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı arasında törenle imzalandı.
 
 
 
SORUNSUZ ASKERİ EĞİTİM İÇİN TASARLANDI
 
Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanı aynı anda 200 askeri personelin eğitim ihtiyacını sorunsuz ve eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlandı.
 
 
MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı
 
Yaklaşık 130 dönümlük alanda yer alan belli başlı yapılar:
 
Yönetim Binası
 
50m Kapalı Atış Poligonu ve simulasyon merkezi
 
Çok amaçlı eğitim merkezi.
 
Meskun Mahal Eğitim Alanı.
 
Bomba eğitim alanı.
 
Anti-terör ve yangın eğitimi vermek üzere hazırlanmış kargo gemisi.
 
Kapalı Spor Salonu
 
Manialı pentatlon eğitim alanı
 
Zodyak tekneler için liman.
 
200 Kişilik Asker Yatakhanesi
 
50 Kişilik Subay Yatakhanesi
 
Yemekhane Binası
 
Silah ve Mühimmat Depoları
 
Tüm tesis birbirine entegre ve merkezi operasyona uyumlu olacak şekilde teknolojik sistemler ile donatıldı.
 
İKİ DOST ÜLKE KATAR VE TÜRKİYE'NİN ORTAKLAŞA YAPACAĞI...
 
MDS'nin dizayn kriterlerinin başında, ilerideki ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek yapıların tasarlanması, 21. Yüzyılın getirdiği teknolojilerin kullanımı ve kullanım - bakım kolaylıklarının ön planda tutuldu.
 
Bu Proje ile iki dost ülke Katar ve Türkiye'nin ortaklaşa yapacağı çalışmalarla Katar'ın askeri yapılanmasının uluslararası arenada yeralması amaçlanmaktadır.

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