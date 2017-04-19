Katar’a 20 milyar dolar’lık çıkarma

Türkiye ve Katar’ın stratejik ortaklığı ‘Expo Turkey by Qatar’la dünya sahnesine çıktı. İki büyük ülke, ekonomik ilişkilerini kuvvetlendirmek ve bölgede etkin bir ticari güç olmak amacıyla bir araya geldi. 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için 170 milyar dolarlık yatırım yapacak Katar’ın ticaretinden daha fazla pay almak isteyen Türk şirketleri, Doha’da düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı’na adeta çıkarma yaptı. Türkiye, fuara gayrimenkul, mobilya, yapı malzemeleri, bilişim, taahhüt ve sanayi şirketlerinden toplam 154 firmayla katılım sağladı.

EN BÜYÜK YATIRIM BMC

Fuarın organizatörü Medyacity Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Türk şirketlerinin bugüne kadar Katar’da tamamladığı 12.5-13 milyar dolarlık taahhüt işleri olduğunu 7.5 milyar dolarlık taahhüt işinin de devam ettiğini söyledi. Katar’ın 2022 yılında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için 170 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımı yapacağını hatırlatan Kurt “Türk şirketleri bu rakamdan aldıkları payı artırmayı planlıyor. 2022’ye kadar Türk şirketlerinin Katar’da alacağı taahhüt işinin 15-20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Expo Turkey by Qatar, bu hedefe ulaşmak için önemli rol oynayacak” dedi.

Katar’ın Türkiye’de sanayi alanındaki en büyük yatırımının Katar Silahlı Kuvvetleri ile BMC şirketinin ortaklığı olduğunu vurgulayan Hakan Kurt, “Yine Digitürk Grubu Katarlı Bein medyanın elinde. Finans sektöründe Commercial Bank A Bank’ı, Katar devlet bankası QNB Finansbank’ı satın aldı. Önümüzdeki dönemde sanayiye ağırlık verilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

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