Katar’a 20 milyar dolar’lık çıkarma
2022 Dünya Kupası’na kadar 170 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımı öngören Katar’dan iş almak isteyen Türk şirketleri, Expo Turkey by Qatar’a çıkarma yaptı. 154 firmayla fuara katılan Türkiye, 2022 yılına kadar 15-20 milyar dolarlık taahhüt işi almayı hedefliyor.
Türkiye ve Katar’ın stratejik ortaklığı ‘Expo Turkey by Qatar’la dünya sahnesine çıktı. İki büyük ülke, ekonomik ilişkilerini kuvvetlendirmek ve bölgede etkin bir ticari güç olmak amacıyla bir araya geldi. 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için 170 milyar dolarlık yatırım yapacak Katar’ın ticaretinden daha fazla pay almak isteyen Türk şirketleri, Doha’da düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı’na adeta çıkarma yaptı. Türkiye, fuara gayrimenkul, mobilya, yapı malzemeleri, bilişim, taahhüt ve sanayi şirketlerinden toplam 154 firmayla katılım sağladı.
EN BÜYÜK YATIRIM BMC
Fuarın organizatörü Medyacity Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Türk şirketlerinin bugüne kadar Katar’da tamamladığı 12.5-13 milyar dolarlık taahhüt işleri olduğunu 7.5 milyar dolarlık taahhüt işinin de devam ettiğini söyledi. Katar’ın 2022 yılında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için 170 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımı yapacağını hatırlatan Kurt “Türk şirketleri bu rakamdan aldıkları payı artırmayı planlıyor. 2022’ye kadar Türk şirketlerinin Katar’da alacağı taahhüt işinin 15-20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Expo Turkey by Qatar, bu hedefe ulaşmak için önemli rol oynayacak” dedi.
Katar’ın Türkiye’de sanayi alanındaki en büyük yatırımının Katar Silahlı Kuvvetleri ile BMC şirketinin ortaklığı olduğunu vurgulayan Hakan Kurt, “Yine Digitürk Grubu Katarlı Bein medyanın elinde. Finans sektöründe Commercial Bank A Bank’ı, Katar devlet bankası QNB Finansbank’ı satın aldı. Önümüzdeki dönemde sanayiye ağırlık verilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum” dedi.
Katar’da SeaPearl Ataköy rüzgarı esti
Fuara SeaPearl Ataköy projesiyle katılan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, “Sektörümüz, her geçen gün adını global platformlarda duyurarak bu alandaki gücünü tüm dünyaya gösteriyor. Bu fuarda da Katarlı yatırımcılara ülkemizi ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık. Türkiye, konumu ve sahip olduğu özelliklerle yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği marka bir ülke. Bunu bu platformda bir kez daha anladık” dedi. Katar Ticaret Odası As Başkanı Muhammed Bin Towar Alkowari de SeaPearl ile yakından ilgilendi. Projeyi çok beğendiğini söyleyen Muhammed Bin Towar Alkowari en kısa sürede projeyi görmek için Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Güzel projelerin Katarlı yatırımcının da dikkatini çektiğini ifade eden Alkowari, Türkiye ve Katar’ın yakın zamanda büyük işbirliklerine imza atabileceğinin altını çizdi.Katar’lı perakende devi Abu Issa Holding Kurucusu ve Ceo’su Mr. Ashraf da projeyi ziyaret edenler arasındaydı. Ashraf, SeaPearl’ü daha önce yerinde ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini ifade etti. Fuarda Türk gayrimenkul şirketlerin projeleri büyük ilgi gördü.
Körfez’e konut yatırımı için davet
Türkiye’nin lokasyonu, tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinin önemine değinen GYODER Başkanı Aziz Torun “Türkiye gayrimenkul, hizmet, turizm ve perakende sektörü bakımından çok gelişti. Katarlılar’ı Türk misafirperverliğiyle ülkemize davet ediyoruz. Türkiye son 10 yılda gayrimenkul sektöründe çok hızlı yol kat etti. Özellikle İstanbul’un, Londra, Paris, New York, Hong Kong ve Dubai gibi emsalleriyle karşılaştırdığımızda çok daha farklı avantaları var” dedi. Torun, yeni yürürlüğe giren KDV muafiyetini anımsatarak, “Hem şirketler hem de şahıslar için yüzde 18’lik KDV avantajı var. Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Katarlı yatırımcıları Türkiye’ye yatırıma davet ediyoruz” dedi. Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed bin Ahmet bin Towar da Türk şirketlerini desteklediklerini ve Katar’da olmalarını istediklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemlerde daha büyük iş birliğini arzu ediyoruz” dedi.
Türk Kültür Şehri kuruldu
Sadece Türkiye ile Katar arasındaki değil, başta geniş Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere geniş bir coğrafyaya yönelik önemli ticaret fırsatlarının sunulduğu fuar, Türkiye ve Katar’ın yanı sıra MENA bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinden ziyaretçi çekiyor. Fuarda 3 binden fazla işadamıyla planlanmış ve konfirme edilmiş 2 binin üzerinde toplantı gerçekleştiriliyor. Fuarda ayrıca 20 bin metrekarelik fuar alanı içinde Türk Kültür Şehri de kuruldu. Fuar süresince düzenlenen ‘Türk Kültür Festivali’ kapsamında; şehrin çeşitli bölgelerinde folklor ve halk oyunları gösteriliyor, fuar alanında geleneksel Türk el sanatları sergileniyor. Birbirinden renkli etkinliklerle, Türk kültürü her detayı ile etkin bir şekilde tanıtılıyor.
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