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Katar’a çıkarma 

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Türk iş dünyası bu hafta boyunca Katar’a çıkarma yapacak. İş adamları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonuyla Bugün başlayıp 17 Ocak’a kadar sürecek  ‘Türkiye-Katar İş Forumu’na katılacak. TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, Birlik ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan anlaşma ve 2017’de firmalarla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Katar’a geniş katılımlı bir ziyaret düzenlemenin kararlaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda gerçekleştirilecek Türkiye-Katar İş Forumu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shaikh Khalifa bin Jassim Al Thani’nin konuşmalarıyla başlayacak. Türkiye ve Katar’dan bakanların da katılımının beklendiği forumda, uzmanlar tarafından ülkeleri tanıtan sunumlar yapılacak.  

3 MİLYAR DOLAR PAY İSTİYORUZ 

Öte yandan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Katar’ın medikal, inşaat ve gıda başta olmak üzere 5 milyar dolara yakın ithalatı olduğunu belirterek, “Biz buradan en az 2-3 milyar dolar pay almak istiyoruz” dedi. Kaan, MÜSİAD’ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar’ın, 17-19 Ocak’ta Katar’da düzenleneceğini belirterek “Katar’da güzel bir fuar gerçekleştireceğiz. Fuara Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak” dedi.  

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