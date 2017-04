Katar’da 1.600 iş görüşmesi

Doha’da bu yıl ilk kez düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı, başarıyla tamamlandı. Medyacity ve Katar Vakfı’na bağlı Qatar National Convention Center tarafından düzenlenen ve önceki gün tamamlanan fuarda kayıtlı toplam bin 600 iş görüşmesi yapıldı. Özellikle emlak firmalarının ‘sıcak satış’ yaptığı fuarda bazı firmalar stand açmamasına rağmen kiraladıkları toplantı odasında bile satış yaptı. Fuara Katarlı kurumsal firmaların yanı sıra bireysel alıcılar da ilgi gösterdi. Bazı bireysel alıcılar 5-6 daire birden aldı. Bir firma ise 45 konutluk toplam satışının 36’sını, fuarın son günü yaptı. Katar’da fuar kültürünün yeni geliştiğini ve Katarlılar’dan normalde böyle bir tepki almanın, ilgi çekmenin zor olduğuna değinen Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt “İlk kez düzenlenmesine karşın Katar standartlarına göre çok iyi bir fuar gerçekleştirdik” dedi.

YOĞUN KONUT SATIŞI YAPILDI

“Fuara gelen Katarlı ziyaretçilerin büyük bölümü; satın almak, ortaklık yapmak için geldi ve bunu gerçekleştirdi. Fuara gezmek için gelen sayısı ise gerçekten de çok düşüktü” diye konuştu. Katar’a özellikle hazırlıklı gelen her katılımcı firmanın önemli başarılar elde ettiğine de dikkat çeken Hakan Kurt, fuarı ziyaret eden hemen hemen her Katarlı’nın da ya doğrudan yatırım ya da iş anlaşması yaptığına dikkat çekti. Gayrimenkul sektöründe hazırlıklı gelen hemen hemen her firmanın sıcak satışlar gerçekleştirdiğini de belirten Hakan Kurt “Gayrimenkul alanında Teknik Yapı, Sur Yapı, Artaş, Kuzu Grup ve Emlak Konut gibi firmalar’un yoğun satışları var. Bunu çok net söyleyebilirim ki; buraya gelen hemen hemen her ziyaretçi de iş için geldi” dedi. Türk firmalarının, Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na hazırlanmasında altyapı yatırımları için önemli ve kritik işleri yürüttüğünü de yineleyen Hakan Kurt “Halihazırdaki 7.5 milyar dolarlık iş hacmi daha da artacak” dedi.