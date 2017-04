Katar’da 170 milyar dolarlık inşaat fırsatı

Katar ve Türkiye, daha güçlü bir ekonomik iş birliği için ortak bir fuara imza atmaya hazırlanıyor. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, ‘Expo Turkey by Qatar’ adlı bu fuarla dünya sahnesine taşınacak ve her iki ülkeyi de bölgedeki ekonomi merkezleri haline getirecek. 19-21 Nisan 2017 tarihlerinde 200’den fazla Türk firmanın katılımıyla düzenlenecek fuara Türk ve Katarlı işadamları ikili görüşmeler yapacak. Fuarı organize eden Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, 2020 yılında Katar’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası nedeniyle ülkenin 170 milyar dolarlık bir müteahhitlik hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Türk müteahhitlerin bu fırsatı kaçırmaması için bu dev fuarın bir kapı görevi göreceğini söyleyen Kurt “Alt yapı ve üst yapı aynı zamanda da stadyum işleri mevcut. Bunları Türk müteahhitlerin yapmasını istiyorlar. Expo Turkey by Qatar gerek Türkiye-Katar ekonomik ilişkileri açısından gerek bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili bir fuar olacak” diye konuştu.

KATARLILAR İSTEDİ

Bu fuarın stratejik önem taşıdığını söyleyen Kurt, şunları ifade etti: “İnşaat, müteahhitlik ve mobilya başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin katılımı ile ticari anlamda bir nev’i Katar çıkarması yapacağız. Türkiye ve Katar’ın ticaret hacmini iki katına çıkartacağız” Fuarın Medyacity ve Katar Vakfı’na bağlı Katar Ulusal Kongre Merkezi (QNCC) tarafından organize edildiğini de söyleyen Kurt “Katar Vakfı, Katar Emiri’nin kız kardeşinin yönetiminde. Bu fuarın yapılmasını kendileri istedi” dedi. Fuarın 2. gününde Türkiye’den seçilmiş 40 işadamı ve Katar’dan seçilmiş 40 işadamının katılımıyla da Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi gerçekleştirilecek. Fuarda, Türkiye ve Katar’dan üst düzey devlet temsilcileri de hazır bulunarak destek verecek. Fuar aynı zamanda ikili iş ve devlet görüşmelerine ve ortaklıklara ev sahipliği yapacak.