Katar’da ilk gün 1.600 iş görüşmesi

112 Türk firmasının katıldığı fuarın açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2. Expo Turkey by Qatar ile Türk şirketlerinin Katar’a adeta çıkarma yaptığını belirterek, bu ülkede Türk şirketlerine ve ürünlerine hem ayrıcalık hem de ilgi olduğunu söyledi. Tüfenkci, “Bizler de Türkiye olarak bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Kalıcı ve sürdürülebilir iş birliğini artıracak projelere birlikte imza atmalıyız. Burada iş yapma şeklini iyi öğrenerek kalıcı olmamız gerekir” diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu için Türk şirketlerin herhangi bir proje üstlenip üstlenmeyeceğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: “Türk şirketlere öncelik tanıyacaklarını bizzat ifade ettiler. Bununla ilgili zaten Doğuş, TAV, Tekfen gibi firmalarımız görüşüyor ve önemli projeler gerçekleştiriyor. Türk firmaları yaklaşık 14.5 milyar dolarlık proje gerçekleştiriyorlar. Bu daha da artacak. Özellikle Cumhurbaşkanımızın haksızlığa karşı duruşunun Katar’da büyük bir memnuniyet uyandırdığını görüyoruz. Bunun meyvelerini fuarlarla, iş adamlarımızın gezileriyle alacağız.”

Katar ihalelerde Türk firmalarına öncelik verecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası ve beraberindeki iş hacminin, Türk firmalarını da heyecanlandırdığını belirterek “Katar Başbakanı, özellikle ihalelerde Türk firmalarına öncelik verileceğini ifade etti. Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak projeleriyle yakından ilgilenmelerini istiyoruz” dedi. Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani’nin Türk heyetini kabul ettiğini belirten Tüfenkci, görüşmede Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını gördüğünü kaydetti.

BÜYÜK PAZAR POTANSİYELİ VAR

Tüfenkci, Katarlı yatırımcı firmaların Türkiye’ye ilgisinin finans, turizm, sağlık, eğitim, gayrimenkul ve emlak gibi sektörlerde en üst seviyeye ulaştığına dikkati çekerek “Türkiye fırsatlar ülkesi, biz bu fırsatlardan Katarlı kardeşlerimiz de faydalansın istiyoruz. Ticaret hacmimiz 2017’de yaklaşık 900 milyon dolara erişti, 2018 yılında bu çok daha yüksek oranlara ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da “Katar ile iş yapmanın tam zamanı. Bugün A’dan Z’ye her türlü tüketim mallarını satabileceğiniz bir pazar var. Türkiye’ye ilgi çok yoğun ve müthiş bir fırsat var. Bundan ekonomik olarak da ülke olarak istifade etmemiz lazım” diye konuştu.