Katar’da kanal İstanbul rüzgarı

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar Fuarı’nın ikincisi dün başladı. Katar ambargosu sonrası ağırlığını emlak firmalarının oluşturduğu 112 Türk şirketinin katıldığı fuarda, güzergahı yeni belli olan Kanal İstanbul rüzgarı esti. Açılışını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yaptığı fuarda Körfez yatırımcıları en çok Kanal İstanbul’u sordu. Standına uğradıkları emlak projelerinin Kanal İstanbul’a yakınlığını soran Körfez yatırımcıları, Kanal İstanbul’la ilgili bilgi almaya çalıştılar. Kanal İstanbul rotasında yer alan Emlak Konut’un Kuzey Yakası proje de en çok ilgi gören yaşam merkezi oldu. Fuarda gıda şirketleri de katar’a uygulanan ambargo nedeniyle yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE 4’ÜNCÜ SIRADA

Fuar öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar ve Katar Ticaret Bankası (CBQ) üst düzey yöneticisi Atilla Kuruçayırlı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen 2. Expo Turkey by Qatar’ın organizatörü Medya City’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Katar ile Türkiye arasındaki ticareti ve yıllık doğrudan yatırım hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi. MÜSİAD Genel Başkanı Kaan da Türk ve Katarlı iş adamlarına yatırımları artırmaları, başta Girişim Sermayesi Fonu ve Tarımsal Yatırım Fonu olmak üzere Türkiye’nin farklı alanlarda sağladığı fırsat ve imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu. Kaan, Katar’ın 21 milyar dolar yatırım ile Türkiye’de 4’üncü sırada yer aldığını kaydetti.

21 MİLYAR DOLAR

Katar’ın yatırımlarının basın, emlak, savunma sanayisi, teknik ve bankacılık alanlarında çeşitlilik gösterdiğini dile getiren Kaan, Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 10 yılda 25 milyon dolardan 700 milyon dolara yükseldiğini ifade etti. Kuruçayırlı ise “Katar’ın dünyadaki yatırım hacminin 500 milyar dolara ulaştığını biliyoruz. Türkiye’deki yatırım ise 21 milyar dolar” dedi.

Fuar kapsamında ikili iş görüşmeleri de yapıldı.