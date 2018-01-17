Katar’da kanal İstanbul rüzgarı
Kapılarını dün Doha’da açan Expo Turkey by Qatar Fuarı’na güzergahı hafta başında belli olan Kanal İstanbul damgasını vurdu. Körfez yatırımcıları standına uğradıkları emlak projelerinin Kanal İstanbul’a yakınlığını soruyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar Fuarı’nın ikincisi dün başladı. Katar ambargosu sonrası ağırlığını emlak firmalarının oluşturduğu 112 Türk şirketinin katıldığı fuarda, güzergahı yeni belli olan Kanal İstanbul rüzgarı esti. Açılışını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yaptığı fuarda Körfez yatırımcıları en çok Kanal İstanbul’u sordu. Standına uğradıkları emlak projelerinin Kanal İstanbul’a yakınlığını soran Körfez yatırımcıları, Kanal İstanbul’la ilgili bilgi almaya çalıştılar. Kanal İstanbul rotasında yer alan Emlak Konut’un Kuzey Yakası proje de en çok ilgi gören yaşam merkezi oldu. Fuarda gıda şirketleri de katar’a uygulanan ambargo nedeniyle yoğun ilgi gördü.
TÜRKİYE 4’ÜNCÜ SIRADA
Fuar öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar ve Katar Ticaret Bankası (CBQ) üst düzey yöneticisi Atilla Kuruçayırlı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen 2. Expo Turkey by Qatar’ın organizatörü Medya City’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Katar ile Türkiye arasındaki ticareti ve yıllık doğrudan yatırım hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi. MÜSİAD Genel Başkanı Kaan da Türk ve Katarlı iş adamlarına yatırımları artırmaları, başta Girişim Sermayesi Fonu ve Tarımsal Yatırım Fonu olmak üzere Türkiye’nin farklı alanlarda sağladığı fırsat ve imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu. Kaan, Katar’ın 21 milyar dolar yatırım ile Türkiye’de 4’üncü sırada yer aldığını kaydetti.
21 MİLYAR DOLAR
Katar’ın yatırımlarının basın, emlak, savunma sanayisi, teknik ve bankacılık alanlarında çeşitlilik gösterdiğini dile getiren Kaan, Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 10 yılda 25 milyon dolardan 700 milyon dolara yükseldiğini ifade etti. Kuruçayırlı ise “Katar’ın dünyadaki yatırım hacminin 500 milyar dolara ulaştığını biliyoruz. Türkiye’deki yatırım ise 21 milyar dolar” dedi.
Fuar kapsamında ikili iş görüşmeleri de yapıldı.
HEDEF TİCARETİ 2 KATINA ÇIKARMAK
Medya City’nin organizasyonunda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ana partnerliğiyle gerçekleşen Doha’daki fuar, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyor. 19 Ocak’a kadar sürecek olan 2. Expo Turkey by Qatar’a katılan firmalar arasında Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Sinpaş GYO, Teknik Yapı, Tahincioğlu, Katmerciler, Türksat, Çaykur, Silva, Dido Group, Çilek Mobilya ve Dome&Partners gibi sektörünün öncüsü şirketleri de bulunuyor.
Tahincioğlu 3 projeyle fuarda
Tahincioğlu, Doha’da düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı’na üç nitelikli projesiyle katıldı. Fuarda, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerini görücüye çıkaran Tahincioğlu, uluslararası platformda da yatırımcılarla buluştu. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası arenada pek çok organizasyonda yerimizi alacağız. Sektörümüz için bu organizasyonlar birer fırsat, bizler de bu fırsatları değerlendirerek, yeni yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geliyoruz” dedi.
Katar’a özel araç
Araç üstü ekipman sektörünün lider şirketi Katmerciler, Katar’ın başkenti Doha’da sekiz ay aradan sonra ikincisi düzenlenen ‘Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda hem askeri hem sivil alana yönelik ürün ve çözümlerini tanıtıyor. Şirket, Ar-Ge gücünü göstermek ve üretim kalitesine bir örnek olmak üzere standında bir adet vidanjör araç sergiliyor.
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