"Katar’da Türkler’e 150 milyar dolarlık fırsat var"

EXPO’ya Türkiye’den 10 sektörden 300’ü aşkın firmanın katılacağını belirten Kurt, Türk ve Katarlı işadamlarının karşılıklı iş görüşmelerinin organize edildiğini söyledi. Kurt “Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na da ev sahipliği yapması vesilesiyle EXPO Turkey by Qatar’da Türkiye inşaat-konut sektörünün de ağırlıklı olarak yer alması bekleniyor. Gerçekleştireceğimiz fuara sadece iki ülkeden değil, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan MENA bölgesi ve uluslararası arenadan yatırımcıların yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Katarlı yatırımcı profili dünyanın her yerine yatırım yapan özellikte. Türkiye’de son 10 yılda 19 milyar dolarlık savunma, inşaat, finans gibi alanlarda Katar yatırımı var. Türk firmaları da inşaat sektöründe Katar’da 6.5-7 milyar dolarlık iş yapıyor” dedi.

EN İYİSİNİ İSTİYORLAR

Katar’ı 2017 yılının fırsatı olarak gördüklerini söyleyen Kurt, Katarlılar’ın Türkiye’yi gerçek bir dost ve müttefik olarak gördüğünü belirterek “Özellikle Türkler’e iş vermek istiyorlar. Türk firmalarıyla büyümek istiyorlar” diye konuştu. Fuara en çok inşaat, konut üretimi ve lüks mobilya sektörünün ilgi gösterdiğini belirten Kurt, şunları söyledi: “Türkiye şu anda 1 milyar dolarlık ihracat yapıp, Katar’dan 400 milyon dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz alıyor. Katarlılar’la ticaret için masaya oturduğunuzda dünyanın en iyi tüccarlarıyla karşı karşıyasınız demektir. Katar’ın bir sloganı var: ‘Katar en iyisini hak ediyor.’ Her alanda kaliteli malzemeyi ve hizmeti kullanmak istiyorlar.”

TATİL İÇİN TÜRKİYE DEDİLER

KATAR’IN Türkiye’ye en çok desteği veren ülkelerin başında geldiğini söyleyen Hakan Kurt, kendisinin Katarlı dostlarının Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türkiye’ye destek olmak için 14 aileyle Türkiye’ye geldiği söyledi.