Katar’dan 5 milyar dolar’lık yeni fon geliyor
Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Katar’ın en büyük beş ailesinden biriyle Doha merkezli AzureMana adı altında yeni bir şirket ve yatırım fonu kurduklarını belirterek, “Bu fon aracılığıyla şu an 5 milyar dolarlık bir Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arasında çok yoğun bir ticari birlik başlatmış bulunuyoruz” dedi.
Gül, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temasları sonrası Türkiye’ye yönelik yatırım taleplerinde olağanüstü artış görüldüğünü kaydetti.
41 YILDIR BÖLGEDE
Gelecek yatırımların, büyük ailelerin Türkiye’de gayrimenkul ve şirket satın almaları, gıda ve inşaat malzemeleri olmak üzere birçok farklı sektörde de bu yatırımların süreceğine işaret ettiğini vurgulayan Gül, Azure Grup’un, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı inşaat, lojistik ve kargo şirketlerinin Orta Doğu’daki varlıklarını sürdürmesini sağladığını aktardı. Erkan Gül, 41 yıldır Orta Doğu ülkelerinde lojistik ve kargo sektöründe ilklere imza attıklarını ve bugün savaşa rağmen rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.
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