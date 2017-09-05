Katar’dan 5 milyar dolar’lık yeni fon geliyor

Gül, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temasları sonrası Türkiye’ye yönelik yatırım taleplerinde olağanüstü artış görüldüğünü kaydetti.

41 YILDIR BÖLGEDE

Gelecek yatırımların, büyük ailelerin Türkiye’de gayrimenkul ve şirket satın almaları, gıda ve inşaat malzemeleri olmak üzere birçok farklı sektörde de bu yatırımların süreceğine işaret ettiğini vurgulayan Gül, Azure Grup’un, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı inşaat, lojistik ve kargo şirketlerinin Orta Doğu’daki varlıklarını sürdürmesini sağladığını aktardı. Erkan Gül, 41 yıldır Orta Doğu ülkelerinde lojistik ve kargo sektöründe ilklere imza attıklarını ve bugün savaşa rağmen rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.