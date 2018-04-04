Katar-Hatay arası uçak seferleri başladı

Katar Havayolları'na ait A320 tipi uçak, Hatay Havalimanında havacılık geleneği olan su gösterisiyle karşılandı.

Katar Havayolları Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun, Antakya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Hatay'ın, 150'den fazla destinasyonu bulunan global ağlarına ekledikleri en son hat olduğunu belirtti.

Aksun, Türkiye'ye yaptıkları seferlerde İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa ve Adana'daki Şakirpaşa havalimanlarından sonra Hatay'ın beşinci uçuş noktaları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hat sayesinde Türkiye ile Katar arasındaki bağlarımız güçlenecek ve iki büyük ülke arasında var olan dostluk pekişecektir. Türkiye'de 14 yıldır başarılı operasyonlar yürütmekteyiz. Hatay uçuşları başlangıcıyla Doha'dan Türkiye'ye olan toplam haftalık uçuş sayımızı önümüzdeki dönemde açılacak Bodrum ve Antalya ile beraber 41'e çıkaracağız. Bundan oldukça gururluyuz. Türkiye iş ve eğlence amaçlı seyahat eden müşterilerimiz arasında popülerliğini giderek artırmakta ve ülkenin zengin kültürü, misafirperverliğin tadını çıkarmak isteyen yolcularımızı çekmeye devam etmekte. Hatay genişleyen küresel ağımıza önemli katkı sağlayacak."

Aksu, Katar ve Hatay arasında haftada 3 gün uçuş gerçekleştireceklerini söyledi.