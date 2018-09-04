Katar’la ticarette yeni aşamaya geçildi

Amerika’nın Türkiye’ye yönelik finansal saldırısının ardından Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım kararı alan Katar’ın bu adımı genişliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani dün Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı düzenlenen törenle parafladılar. İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (TEOA) paraflanmasıyla Türk-Katar dostluğunda yeni bir aşama kaydedildiğini bildirdi.

ÖZEL BİR ANLAŞMA

Pekcan “İki ülke arasında dostluğun ve ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesiyle ilgili özel bir anlaşma paraflıyoruz. Anlaşmanın her iki ülkenin ticaret erbabına hayırlı olmasını ve ticaretlerinin bereketli olmasını diliyoruz” dedi.

Söz konusu anlaşma mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlıyor. Anlaşmayla başta petrol türevleri ve doğalgaz gibi girdiler ucuza temin edilecek. Ayrıca bu ürünlerin üretiminde de maliyetler düşürülecek. Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye’nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.

137 PROJE ÜSTLENDİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ağustos’ta Katar Emiri Al Sani ile Külliye’de görüşmüş, o görüşmede Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yapması kararlaştırılmıştı. Bu arada Türkiye’nin Katar’a ihracatı bu yılın ilk yedi ayında 611 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 195 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitleri Katar’da bugüne kadar 14.8 milyar dolarlık 137 proje üstlendi.

Yalova’da otele 7 milyon Euro yatırdılar

Katar merkezli Retaj Hotels & Hospitality Şirketi ile Türkiye merkezli İHome İnşaat, Yalova Retaj Resort Otel’in yönetimi için ortaklık anlaşması imzaladı. Başkent Doha’da düzenlenen törene, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile Retaj Hotels & Hospitality Şirketi yetkilileri katıldı. İHome İnşaat Genel Müdürü Abdurrahman Şoşa, , bu ortaklığın gayrimenkul ve turizm sektörleri arasındaki ilişkiyi geliştiren bir yatırım modeli sunduğunu söyledi. Şoşa, bu ortaklık sayesinde, yatırımcıların otel dairelerini satın alması suretiyle Türkiye’ye 7 milyon Euro’dan fazla yatırım çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.Retaj Hotels Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammed Bin Cevher Al Muhammed ise ortaklığın Katar ile Körfez krizinde kardeş olduğunu gösteren Türkiye arasındaki stratejik birlikteliğin sonucu olduğunu kaydetti. İnşaatı devam eden Yalova Retaj Resort Otel’in 3 bina ve 51 daireden oluşması, projenin gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.